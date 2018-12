Elmer Güity: "Vamos a buscar el resultado, no vamos especular"

Con la mirada puesta en la remontada, el lateral izquierdo del Olimpia, Elmer Güity, considera que se han enfocado en darle vuelta al resultado adverso que tienen en esta lucha por la corona.

"Creo que el equipo ha venido trabajando en énfasis de lo que hace Motagua, sabemos que vamos con un marcador en contra, pero trabajamos para poder sacar el resultado", expresó.

Y añade: "En el fútbol nada está escrito, no voy a decir que será fácil, pero tampoco imposible. Trataremos de hacer bien las cosas, estar concentrado y las que nos queden tratar de concretarlas".

El jugador asegura que están mentalizados en lograr cambiar la historia. "Nosotros vamos a buscar el resultado, no vamos especular con nada, vamos entrar con las ganas meter los goles temprano y poder liquidarlos".

Güity también dio su punto de vista de como vive el plantel la muerte del presidente Rafael Ferrari. "Es un momento muy doloroso, sabemos lo que representaba el presi, creo que de las pocas veces que lo miré me aconsejaba y me decía: "serás el futuro del equipo". Es un poco triste, pero ya se venía eso y el decía que estaba mal y vamos a tratar de darle el campeonato que eso quería".

Y esperan dedicarle el título: "Él eso era lo que quería que le regaláramos el campeonato, nosotros vamos hacer todo lo posible para que así sea".

Sobre sus posibilidades de jugar. "El que decide es el profesor, pero gracias a Dios estoy al cien. Yo he trabajado bien esta semana por si el profe me pone. Todavía no ha dicho quienes son los que van".

Pero tiene claro al rival que se miden y la desventaja que tienen. "El Motagua está jugando muy bien, tiene muchos goles a favor, pocos en contra, pero eso no nos quita que podemos meter tres goles".

El lateral izquierdo sabe el duro reto que le esperaría por esa banda. "Choloma es el jugador más importantes, su nivel lo ha levantado, un jugador rápido, buena pegada", finalizó.