Donis Escober: "Nos vamos tristes pero con la frente en alto"

Motagua se coronó campeón del torneo Apertura de Liga Nacional tras vencer en el global 2-1 al Olimpia, Donis Escober, arquero suplente de los blancos aduce que el plantel se va con la frente en alto.

"Se hizo el esfuerzo para remontar pero lastimosamente no se pudo, me siento orgulloso de este equipo, hoy demostramos que con once en el primer partido era difícil que nos ganaran, nos vamos tristes pero con la frente en alto", dijo Donis.

Escober acepta que el fallo arbitral del encuentro de ida donde Héctor Rodríguez expulsó a Jonathan Paz afectó a su equipo.

"Todo viene precedido del primer partido con la expulsión de Jonathan Paz, jugar con 10 en contra de Motagua es complicado, hoy hicimos un buen partido pero no se pudo" concluyó.