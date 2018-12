La copa 16 de Motagua tiene sabor sudamericano

Con mucha alegría pasan estos días los extranjeros del Motagua en su hogar tras conquistar el título del torneo Apertura de la Liga Nacional. Roberto Moreira, Matías Galvaliz y Jonathan Rougier son grandes amigos que comparten mucho tiempo juntos con sus familias.

Los tres sudamericanos no pueden ocultar lo que significó para ellos conquistar el título en el fútbol hondureño y nos cuentan algunas cosas personales que han vivido en el país.

“Los tres nos llevamos bien y a medida que nos vamos conociendo se va dando esa confianza de amistad que es muy linda, acá vivimos todos en el mismo edificio con nuestras familias y todos somos como una familia grande, eso es importante y se siente ese cálido cariño de tener a compañeros cercanos”, comenzó afirmando Roberto Moreira.

El guardameta Jonathan Rougier nos confesó quién de los tres es el más bromista. “El más serio quizás sea Roberto, pero hasta que lo comienzas a conocer. El más bromista es Matías, es el tipo que está siempre esperando que uno se descuide como en el campo para mandarla a guardar”.

El 10 del Motagua no se esconde y asegura que al delantero paraguayo es al que más molesta cada vez que puede. “Siempre que nos concentramos y estamos constantemente juntos le digo en broma a Moreira que cambió, por eso cada vez que hace gol su autoestima sube mucho y siempre trato de molestarlo en ese aspecto”, aseguró Galvaliz.

NAVIDAD EN HONDURAS

Los tres extranjeros pasarán las fiestas navideñas en Honduras al lado de sus familiares debido al corto tiempo que tendrán para descansar.

“Hemos decidido quedarnos acá porque realmente es poco el tiempo que tenemos de descanso y la idea es de pasarla todos juntos con la gente que vive en el edificio, y Moreira y Rougier, que son dos amigos que los conocí gracias al fútbol, además de mi familia que estamos a gusto acá y qué mejor que con esta medalla en la mano se hace todo mucho más lindo”, comentó Galvaliz.

Por su parte, Jonathan Rougier ya está acostumbrado a celebrar las fiestas navideñas en el país y ya tiene una idea de lo que espera hacer para pasarla bien.

“Me tocó estar aquí en la Navidad pasada, fue muy lindo porque teníamos un grupo que se había armado de extranjeros porque aquí en el edificio viven muchas familias extranjeras y nos organizamos para pasarla bonito, había brasileños, colombianos, fue muy completo todo y en esta no será la excepción porque ahora tengo a mis padres y amigos que me ha dado el fútbol”, expresó el portero argentino.

Y agregó: “Tenemos que conseguir un traje de papá Noel azul, aunque eso va a estar complicado, pero lo vamos a buscar porque la Navidad este año es azul y hay que festejarla así, será mi padre quien se vista, tiene panza, le falta la barba nomás, pero está completo, ja, ja ja”.

La comida es algo que ya disfrutan en Honduras y lo que más le has llamado la atención es “la baleada, es muy tradicional, después de un entrenamiento la hemos probado con Matías, estábamos esperando que nos fueran a traer, entonces nos animamos y nos gustó mucho, lo disfrutamos”, dijo Moreira.

La seguridad en el país es algo que no les quitó el sueño para venir al Motagua y lo saben llevar de la mejor manera. “Miedo no tengo, a mí me ha tocado ir al kinesiólogo e ido caminando, uno trata de hacer una vida normal, vengo de Argentina, que tampoco es un lugar que es todo color de rosa, es peligroso y se debe andar con cuidado”, comentó Galvaliz.

Por su parte, Roberto Moreira aprovechó para contarnos el gran susto que se llevó al llegar a Honduras. “Uno se informa antes de venir, pero sí tengo una anécdota del avión, la verdad que más miedo que eso no puedo tener acá, ja, ja, ja, me dijeron que tenía una pista corta y sufrí mucho antes de llegar a Honduras. Ahora ya sabemos y tratamos de conocer un poco más el país”, confesó.

Rougier describió un poco a algunos de sus compañeros de equipo con los que comparte en cada momento.

“Pronto será Roberto que llegará a sumar mucho en Honduras, Matías tiene una inteligencia distinta, no sé cómo hace que antes de recibir la pelota ya está pensando en el pase. De Rubilio está más que decir, la pelota le pega en la oreja y entra, no sé cómo lo hace, posee un imán que no lo tiene nadie”, aseguró.

Los tres sudamericanos seguirán disfrutando de la conquista del campeonato y su Navidad será azul sin lugar a dudas.