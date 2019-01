Eddie Hernández revela porqué rechazó la propuesta del Real España

El delantero Eddie Hernández que este jueves fue presentado como nuevo jugador del Vida, ha revelado la verdadera razón por la que rechazó la oferta que el Real España le puso en la mesa y no tiene nada que ver con el dinero.

El espigado exjugador del Correcaminos de México sorprende cuando declaró lo que le dijo su agente cuando llegó la oferta de los “cocoteros”. Hernández ya tuvo un paso por el Vida donde hizo 14 goles que lo llevaron a ser fichado por el equipo azteca.

"Me dijeron; Eddie está la posibilidad de ir al Vida y dije sí. También estaba la posibilidad de fichar por Real España y otras oportunidades, pero la más sonada era la de la Máquina pero cuando me lo dijeron… y todavía no había salido lo del Vida pero al final mi agente me dijo que escogiera lo que yo quería y sin dudarlo le dije que al Vida porque conozco la institución, la gente, compañeros que están en la institución y es muy grato para mí estar en La Ceiba porque yo soy de Trujillo y me siento en casa", contó el artillero.

Y es que Real España lo viene pretendiendo desde hace dos años. Antes de la llegada de Ángel Tejeda le hicieron una propuesta pero el Motagua no lo quiso soltar. Hernández todavía tiene seis meses de contrato con los azules y son los que pagarán su sueldo en el Vida.

"Gracias a Dios mi pase por la liga de Irán fue positiva, jugué 14 de 15 y la cuota de goles no fue buena, solo tres. Pero gracias a Dios jugué porque tuve una mala racha de no ver acción en torneos anteriores por algunos problemas", declaró Hernández quien será la punta de lanza el Vida de Raúl Martínez Sambulá en el Clausura.

El Real España sigue en la búsqueda de ese centro delantero para hacerle competencia a Ángel Tejeda y no quieren cometer otro error fichando un extranjero y llevarse un fiasco como les pasó con el uruguayo Maximiliano Callorda quien los “embrujó” con su hoja de vida, pero en la cancha era uno menos.