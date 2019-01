Wilmer Crisanto: "Voy a esforzarme para recuperar mi nivel de antes"

A pesar de que su participación ha ido en declive en los últimos torneos, el mediocampista Wilmer Crisanto aseguró que está trabajando para retomar la titularidad en Motagua.

Leer más: Los partidos amistosos de los equipos de Liga Nacional de cara al torneo Clausura

"El puesto nadie lo tiene seguro. Me estoy esforzarme al máximo para recuperar el nivel que tenía antes", apuntó.

El ceibeño descartó la posibilidad de salir del equipo de Diego Vázquez. "Tengo seis meses de contrato, no me han dicho nada y con eso estoy tranquilo", detalló.

Mencionó que ha atravesado una situación difícil porque las oportunidades de jugar han menguando.

"Fue muy complicado por las pocas oportunidades de jugar, pero las que se me dieron las traté de hacer de la mejor manera", argumentó.

En ese sentido añadió que "no me miro fuera de Motagua, eso es lo menos deseo y no se me cruza por la cabeza", concluyó.