Carlos Restrepo espera con ansias la llegada de un delantero en Real España

Carlos Restrepo afronta su tercera semana de trabajos con Real España y sigue esperando que llegué el delantero que tanto clama su hinchada. Eso sí, acepta que "si llega de pronto no lo hará para jugar el primer partido".

"Sentimos que lentamente el equipo se va preparando mejor, con una actitud muy buena de respuesta a la unidad de entrenamiento, es importante que ellos vayan asumiendo no solo la responsabilidad de adquirir el tono físico que queremos sino también la idea táctica que queremos plasmar en el equipo", comentó el "Piscis" respecto a la conducta que ha asumido su plantel hacia su trabajo.

No confirma el ascenso de algunos jóvenes que trabajan bajo sus órdenes, pues "lo que estamos haciendo es observar jugadores, no subiendo ni de pronto teniendo gente fija, simplemente estamos viendo la población del equipo y los que están en Selección de Honduras; de acuerdo a esa visión algunos vienen a trabajar al equipo".

No se siente inquieto de sobremanera por no contar aún con el refuerzo en la zona de ataque: "Aquí hay una base importante, este equipo en la parte táctica hay que fusionarlo un poco, que sea un equipo solidario en jugar corto; es un trabajo zonal pero buscando que el equipo esté más fusionado, sí hay una necesidad de no dejar a Tejeda tan solo, ojalá la próxima semana estemos definiendo al delantero que pueda venir a crear competencia y nos sirva como alternativa porque siento que el equipo ahí sí quedó corto", reconoció.

Posibilidades de mercado

"Teníamos una posibilidad nacional que todavía está vigente pero no la vamos a esperar, en este momento estamos trabajando para traer un delantero extranjero", remarcó Carlos Restrepo en torno a la urgencia que tiene el club de un centrodelantero garante.

Quien venga de afuera "si llega de pronto no lo hará para jugar el primer partido, con esta base vamos a arrancar contra Juticalpa el 13 y esperamos ir acondicionando al que venga", expuso el DT, añadiendo que "nos han ofrecido argentinos, uruguayos, colombianos y del medio nacional hay una ligera opción que vamos a esperar si se da", indicó.

Concluyendo su comparecencia semanal ante los medios sampedranos, el "Piscis" valora en relación al central brasileño que sondearon en Alemania que "son cosas que a veces son difíciles, el tipo de negociación, a veces no todo el mundo quiere venir y la parte económica es una limitante, si tocamos una posición que sea alguien que venga de manera inmediata".

Lo dijo Restrepo

"Todos los técnicos trabajamos bajo una flexibilidad táctica, que nos permite cambiar de sistema, lo importante es estudiar al equipo contrario y mirar si el equipo se va fortaleciendo con uno o dos delanteros".