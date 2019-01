Júnior Lacayo: "Voy a tener que esforzarme más para ser titular"

Luego de no tener una regularidad en la pasada campaña con el equipo, el delantero Júnior Lacayo espera que este próximo torneo sea diferente y con una mayor participación.

"Me siento muy bien, he trabajado fuerte para estar a la disposición del profe y aportarle un poco más a la institución", indicó.

Y además asegura que. "Pienso que voy a tener que esforzarme más para ser titular y siempre demostrándole a la afición y la directiva de que estoy hecho".

Sus objetivos están muy claros. "Primero ganarme la titularidad será importante, luego empezar a anotar y así poco a poco se va ir ganando minutos".

En cuanto a las razones por las cuales no logró afianzarse en el equipo. "No es confianza, sino oportunidad, ya que aparecía en un partido en otro no y así es complicado y ahorita he entrenado bien para ser tomado en cuenta".

Ante una posibilidad de no ser titular y estar en el banco. "Esa decisión no la tomo yo, solo estoy trabajando para ser titular y el profe va decidir si me utiliza de cambio o de titular".

Lacayo manda un mensaje para el olimpismo. "Este torneo será diferente, estoy convencido de esto y vamos a estar peleando para demostrarle a la institución y a la directiva", finalizó.