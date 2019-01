Carlo Costly sobre su debut con Marathón: "No estoy para ser titular"

El experimentado delantero Carlo Costly manifestó que no se siente en condiciones de ser titular el sábado ante Olimpia, pero no descartó jugar unos minutos si el técnico de Marathón, Héctor Vargas lo considera conveniente.

¿Qué significaría ser titular ante Olimpia?

Es un partido importante y complicado. No estoy para ser titular todavía, creo que el profe ya tiene piezas. Estoy acoplándome no sé si para debutar en este juego o en el próximo. Hay que estar lista.

Tu presencia es parte del morbo de este juego.

Es un partido lindo, ahora me toca defender la camisa de Marathón. Esperemos sacar los tres puntos.

¿Y para 45 minutos estará?

Lo que el profe diga, él tiene la última palabra. Si me toca jugar algunos minutos me entregaré al máximo.

¿Celebrará si hay gol?

Está el sentimiento todavía del Olimpia, pero sería algo lindo para mí, veremos qué pasa en el transcurso del partido, saqué en caliente uno y puede que se dé la celebración o no.

¿Cuándo se estaba del otro lado qué se hablaba previo a un clásico en el Yankel?

Es complicado siempre. La afición y la cancha apretan y la hora del partido ea factor en contra para los equipos que vienen a jugar aquí y eso es lo que tiene ese equipo, que durante tanto tiempo no ha perdido aquí y esperemos que este sábado no sea la excepción.

¿se siente tanto esa presión?

Más que todo para los de la capital por lo fresco que es allá y aquí viene a una humedad tremenda, pero una vez que ruede el balón eso se termina.

Un Olimpia totalmente cambiado...

Sí, muchos cambios. Salimos 12 o 13 jugadores, creo que tiene una nueva base, que no sé si está funcionando , pero yo estoy ahora en Marathón y me debo a estos colores.

¿pero estará en la nómina de 18 para enfrentar el juego?

Sería lindo, que estar apoyando al Marathón sería fenomenal, pero el que manda es el profesor y si me lleva estaré preparado.

¿Cómo ha asumido este reto con Marathón?

Muy bien. Con toda la responsabilidad que merece el club. Donde he estado me he entregado al máximo y ahora no será la excepción. Vamos a aspirar a los más alto. A ganar lo que se venga, si es la liga la Concachampions, pues es algo que me motivará a diario. Me gusta más porque estamos en San Pedro Sula, espero que la suerte me acompañe.

¿Este Olimpia de Keosseián es más fuerte ahora que el torneo anterior?

Apenas van dos fechas, no se ha mostrado como ha debido. No sé si venga más fuerte con los extranjeros. No sé cómo lo vean ustedes, yo me debo a Marathón.

Y con la que ha visto de Marathón ¿Qué tan fuerte lo ve?

Muy fuerte en todas las líneas, muy aguerrido. No dan balón por perdido, en todas las zonas hay buenos jugadores. Esperamos mostrarlo el sábado.

¿Siente rigio por jugar el sábado?

Sí, claro como cualquier jugador y más estos partidos lindos, pero el profesor manda.

Antony Lozano le acaba de marcar gol al Real Madrid.

Lo vi, estoy contento con eso, esperemos le queden más oportunidades para que siga avanzando.

"Las estadísticas están, Marathón no ha perdido durante mucho tiempo aquí y más con Olimpia, a ellos les cuesta ganar aquí. Creo que este partido será muy bueno y apretado.

"Todavía no estoy al cien para poder jugar de titular, los minutos que el profe me dé vamos a tratar de dar lo máximo".