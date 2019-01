Jerry Bengtson: "La mentalidad es ir a sacar los tres puntos al Yankel"

El delantero del Olimpia Jerry Bengtson espera que los blancos sigan en la ruta del triunfo, pero sabe de lo complicado que serpa el duelo ante el Marathón.

"Estamos bien, hemos trabajado de la mejor manera durante la semana sabiendo que tenemos un partido muy importante, que será difícil porque ellos están en su casa, pero hemos trabajado bien para ir hacer un gran juego", dijo Jerry Bengtson.

El atacante se ha convertido en el goleador de los merengues y es algo que lo llena de motivación. "Estoy bien físicamente, ya estoy agarrando el ritmo que quiero estar, pero vamos partido a partido mejorando, he trabajado bien para ir hacer un gran partido".

El encuentro ante el Marathón de Héctor Vargas es algo que lo tiene estudiado y espera aprovechar cada detalle para hacerle el mayor daño posible.

"Es una cancha difícil, ellos se hacen fuertes allí y están con su afición que siempre están metidos, sabemos que no se ha ganado desde hace mucho tiempo, pero iremos hacer un partido inteligente para buscar ese resultado que será difícil, pero tenemos un gran grupo", indicó Bengtson.

Y agregó: "Marathón en todas sus líneas es fuerte, pero nosotros más pensamos en el trabajo que hemos hecho y en lo que iremos hacer, es un rival muy difícil, pero siempre que hemos ido allá lo hemos hecho bien y la mentalidad es ir a sacar los tres puntos".

Una de las cosas pendientes que tiene el artillero catracho es. "Con el Olimpia en el Yankel no he anotado, pero ya he marcado varios goles y estoy trabajando para ir hacer las cosas bien y se se dan los goles es bueno, pero lo importante es que gane el equipo", aseguró.

Ambos clubes llegan tras dos victorias consecutivas en el campeonato de Clausura y es algo que en lo interno de los blancos saben que no pueden confiarse de su rival.

"Son partidos lindos para jugarlos, es un clásico, son duelos que no sé dan muchos espacios y por eso las pocas oportunidades que queden hay que aprovecharlas", comentó el atacante.

El artillero de los merengues explica lo complicado que mira el desarrollo del certamen Clausura. "Este campeonato será muy difícil los equipos no van a querer regalar nada porque hay descenso y todas las oportunidades que me queden trataré de aprovecharlas para que el equipo pueda estar siempre arriba".

Bengtson se ha ganado con goles la confianza del técnico Manuel Keosseián, pero pese a ello no se siente inamovible en el Olimpia.

"Con todos los delanteros he hecho dupla, con Lacayo, Emiliano y Benguché, el técnico los está rotando y estamos a la espera de saber como saldremos ante el Marathón", expresó el artillero.

Además añadió: "Acá no hay ningún titular, trabajamos fuerte durante toda la semana y al final es el entrenador el que tomará la decisión del que va jugar".

Una de las metas que se ha trazado para este campeonato es. "Trabajo para cada partido y confío en Dios que las cosas se vayan dando ojalá que pueda superar los goles que hice la temporada pasada, pero más que todo me enfoco en el equipo y que se pueda ir sumando siempre los tres puntos".