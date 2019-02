Rony Martínez: “El objetivo es buscar el título de campeón con Real España”

Rony Martínez es el llamado a ser el hombre gol del Real España en este nuevo torneo. Y aunque apenas van tres jornadas, el atacante solo lleva un gol marcado, eso sí, es sincero y confiesa que no se ha puesto una cuota de goles, pero espera aportarle al equipo y buscar el campeonato.

¿Cómo valorás hasta el momento, este nuevo reto que estás teniendo en Real España?

Muy bien creo, trabajando muy duro y concentrado en lo que queremos.

Sos el llamado a ser el referente en el ataque del equipo...

Sí, solo llevo un gol pero apenas van tres fechas, estamos acoplándonos bien al equipo y estamos mejorando día a día en lo que queremos con el club. De momento es una forma de adaptación y bueno... a espera qué es lo que pasa más adelante.

¿Qué diferencias te has encontrado de ese cambio de Olimpia a Real España?

Son bien distintos los dos equipos, ambos muy profesionales, y en ambos me he sentido muy bien, me han ayudado mucho y solamente tengo palabras de agradecimientos con ellos.

Cuando estuviste en Real Sociedad, el equipo llegó a muchas finales y no pudiste, y pasaste por Olimpia y tampoco se pudo, ¿será que con Real España sí lo lográs?

Yo he trabajando muy fuerte para ascender en la Liga Nacional y gracias a Dios lo he conseguido, lamentablemente en el tema de títulos no he podido, pero bueno, la oportunidad se puede dar y es lo que esperamos.

¿Qué sacrificios personales has hecho para poder cumplir tus sueños? Has llegado a dos equipos grandes de Honduras...

Trabajar muy fuerte, esforzarme en cada entrenamiento y partido como hasta ahora lo he hecho porque no es fácil, pero las bendiciones de Dios son muy grandes.

¿Te has puesto una cuota goleadora en este torneo?

Todavía no, pero sí estoy seguro que voy a trabajar fuerte para hacer muchos goles, no puedo decir una cantidad pero en cada entrenamiento me voy a esforzar para cumplir los objetivos para mí y del equipo.

Este 2019, ¿qué metas y retos te has propuesto?

Mis retos siempre son mejorar día a día, escalar posiciones y llegar muy lejos.

¿Qué piensas de que Real España este torneo juegue con futbolistas del ámbito nacional?

Es muy bueno, en lo personal es lo mejor que puede hacer un equipo, a mí ya me tocó hacerlo cuando estuve en Real Sociedad, no es malo tener extranjeros, pero se siente bien estar con los nuestros.

De disputar clásicos capitalinos, ahora te toca los sampedranos, en los últimos años este se ha convertido un poco sabroso...

Son partidos difíciles y los clásicos de acá son bien aguerridos, pero bueno, a ver qué pasa, falta mucho, ahorita estamos enfocados en Real de Minas.

¿Cuáles son las exigencias de este Real España para este nuevo torneo?

Buscar el título, eso es lo que queremos, una copa más, y para eso nos estamos trabajando y esforzando día a día.

¿Te imaginas cerrando el torneo siendo goleador y campeón con Real España?

Claro que sí, es una de nuestras metas, primeramente así sea, yo me sacrificaré al máximo.

Dato.

82 Goles en 188 partidos lleva Rony Martínez en la Liga Nacional.