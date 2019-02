Katherine Rodríguez, la máxima goleadora del departamento de Olancho

Katherine Melissa Rodríguez Borjas inició como la mayoría de jugadoras hondureñas entrenando con niños. Desde los siete años compartió la cancha en las fuerzas básicas del Olimpia con Lesvin Medina (actual jugador de la UPNFM) y los legionarios Roger Rojas y Aléx López del Alajuelense de Costa Rica.



La futbolista de 27 años, nació en Tegucigalpa y su amor por el balompié lo heredó de su familia. Junto a su hermano Omar Rodríguez se iba a entrenar al Olimpia del profe Tomás, técnico que la dejaba quedarse a trabajar junto a los demás pequeños.

Sin embargo, su hermano sufrió una ruptura de meniscos lo que lo obligó a retirarse del fútbol, pero ella pasó al Olimpia Femenino.



Katherine, conocida como la “Zurda de Oro” o la “Messi de Honduras”, ha sido goleadora en torneos universitarios y ha formado parte de siete procesos de la Selección Nacional Femenina de Honduras.



Este año firmó un récord en el departamento de Olancho al anotar más goles (65) desde que se creó la liga femenina hace cinco años.



La “Zurda” cuenta que tuvo la oportunidad de ir a jugar al fútbol de Francia, pero por unos registros de datos que no se encontraban en la Fenafuth no pudo cerrar su partida a uno de los países con gran auge en el fútbol femenino.



Pese a estas barreras, Katherine no se rinde. Se considera una chica luchadora que persevera para cumplir su sueño de jugar en el extranjero o ser patrocinada por una marca que le permita sacar adelante a su familia.



También para demostrar que como ella, hay muchas mujeres hondureñas con talento que desean profesionalizarse en el fútbol.

“Falta que se den los procesos, que se les den seguimiento a las selecciones menores, porque ahí está la base”, expresó Katherine sobre las selecciones femeninas en Honduras.



Además de llevar su carrera futbolística, Rodríguez se encuentra cursando el último año en la carrera de Educación Física en la UNAH y le manda un mensaje a todas las niñas que aman este deporte.

“Traten de llevar sus estudios a la par de fútbol, porque es difícil tener una oportunidad, así que luchen y disfruten cada partido”.

Además, criticó el apoyo que reciben en el país para llevar el fútbol femenino al nivel profesional.

“Es un cuento viejo, como dicen solo toman fotos y las manda a la FIFA para simular que están trabajando y luego no pasada nada”.



Actualmente juega en Olancho FC Femenino y está por disputar la liguilla en la Liga Olanchana donde aspiran a ganar el bicampeonato.



LOGROS

-Máxima goleadora en: Olimpia Femenino, Elite FC, Montecarlo y Olancho FC Femenino (2018).

-Juegos CODICADER (nivel centroamericano colegial)

-Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos Juduca (2016 y en el 2018)

-Compartió premios en 2005 junto a Wilmer Velásquez y en 2006 junto a David Suazo al ser elegida como mejores jugadores de Honduras en Condepah (Confederación Deportiva Autónoma de Honduras).

-Nombrada orgullo Puma de la UNAH (2018)

-Máxima goleadora femenina del departamento de Olancho (65 goles)