Wilson Palacios: "El profesor es el que va decidir cuántos minutos voy a jugar"

Diez meses después de estar ausente de las canchas, el volante Wilson Palacios recibió la buena noticia y fue convocado para el duelo de mañana ante la UPNFM, donde ha expresado su alegría.

"Alegre porque el profesor nos convocó, espero que el equipo pueda sacar un triunfo. Yo feliz por regresar a las canchas y gracias por la oportunidad", comentó.

En cuanto a la oportunidad de sumar minutos ante la UPNFM en una cancha sintética.

"Esto es fútbol y uno debe de adaptarse y estar a la disposición del profe. Yo estaba entrenando con el profesor Alejandro (Martínez) y Keosseián, yo iba de a poco y ahora se da la oportunidad de salir en lista".

Palacios es claro en cuanto a su estado. "Estoy trabajando para estar bien, aportar un poquito de arena al equipo y ahí vamos. Trabajé toda la semana de a poco, ahora me tomó en cuenta y hay que trabajar más fuerte".

El "Mago" confiesa que se siente mejor que en su primer retorno al Olimpia. "He bajado más de peso, he estado bien, me he fortalecido con el profesor Alejandro (Martínez) y me siento muy bien".

En cuanto a lo que espera de este partido. "Uno se tiene que adaptar, sabemos que es complicado la cancha sintética, pero al final es fútbol y el equipo va tratar de ganar".

Y lo minutos que podría tener. "El profesor es el que va decidir cuantos minutos voy a jugar. Yo me siento bien. Es bien difícil (tomar titularidad) porque los compañeros vienen jugando muy bien, ya hay un once que el profesor tiene, pero uno como jugador siempre trabaja para estar en el equipo".

Palacios reconoce que después que se lesionó, dudó en regresar a las canchas tan pronto. "Al principio yo dudé un poco, pero después iba con la mente positiva que algunos minutos iba conseguir, pero era difícil porque los compañeros venían jugando muy bien y Olimpia tiene muy buenos jugadores".

SOBRE LA SELECCIÓN NACIONAL

Tras la buena noticia de su regreso a la canchas, Wilson Palacios deja a un lado el tema de la Selección Nacional y pide oportunidad para los jóvenes.

"El profesor ya tiene su equipo, aquí hay mucho jugador joven que viene jugando muy bien, entonces el futuro ahí está".

Y en cuanto a una oportunidad en la H. "No creo. Yo no le he dicho no a la Selección, pero no creo (regresar), mejor hay que darle oportunidad a los jóvenes que lo necesitan y están muy bien. Por ejemplo Deybi Flores anda espectacular y otros que andan bien"

Además asegura que no se no se ha retirado de la Bicolor. "Todavía no lo he dicho oficialmente, falta mucho. Tengo 34 años y regresar al top es difícil para estar ahí".

SU OPINIÓN SOBRE EL DESCENSO DE LA LIGA

Uno de los temas que no se pudo dejar pasar por alto fue la situación del descenso a lo que el jugador tiene su propia opinión. "Está difícil, pero con tal que no se vaya el Vida, ya que soy de La Ceiba entonces que se vaya cualquiera jajaja. Hay que respetar a los otros equipos que están peleando el descenso y que se salven los dos mejores".

En cuanto al nivel de juego de todos los involucrados en la zona roja. "Si están ahí abajo, eso significa que no andan muy bien, es complicado opinar de eso. Con tal que no se vaya el Vida estamos felices", finalizó.