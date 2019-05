Wilmer Cruz confiesa cuál fue su gran error al frente del Juticalpa

Wilmer Cruz hizo un análisis de las causas que llevaron al Juticalpa a descender a Segunda División. Explica que su gran error fue apostar por jugadores que al final no rindieron.

Los futbolistas del Juticalpa que descendieron y bien podrían seguir en Liga Nacional

"Me equivoco en recuperar a futbolistas que no me dieron el ancho. Dejé abandonados a jugadores como La Gata (Bryan Ramírez) o (Leo) Benedith. Se me tilda de los cambios, que no eran los adecuados. Pero los que vieron ayer el partido ahora me van a dar la razón por qué siempre sacaba a (Luis) Lobo y a (Bayron) Méndez, por qué en un partido contra Motagua saqué a (Oscar) Salas".

"Ahora les voy a explicar por qué lo sustituí a Salas ante Motagua: En la semana se anduvo agarrando la parte posterior de la pierna, ha jugado 18 partidos, es el futbolista que más ha jugado, si lo mantenía en el campo lo perdía para el resto del campeonato. Por eso decidí sacarlo. Los otros jugadores no tenían para 90 minutos, no daban Méndez, Moña (Ocampo) o Lobo. Ayer quedó demostrado, nos fuimos un poquito arriba con Lobo y salió lesionado".

Wilmer Cruz negó mala relación con los jugadores, también descartó indisciplinas. "Pues no sé, yo no era vigilante de los jugadores, yo era el técnico".

Pero confirmó que Bayron Méndez no estuvo en lista para el último partido por no presentarse a entrenar. "En la semana no entrenó, no quiso ir, entonces quedó fuera".

La propuesta que tiene si se queda y el gran error de la institución

Wilmer no tiene claro si continuará al frente del equipo. Pero si es ratificado, tiene clara la línea que seguirá.

"Si me tocara agarrar el equipo me enfocaría en los jugadores olanchanos, volver en las raíces. Es lo que quiero, no importa si se gana el litigio y sigue en Primera o ya sea en Segunda".

Por último, el Supermán detalló cuál es el gran error que ha cometido la dirigencia en todos estos años en Primera División.

"El problema es en la escogencia de jugadores. No se puede estar trayendo jugadores que lo equipos estén desechando, se debe invertir en jugadores que los equipos no quieren vender. Por lo general eso ha sucedido en el equipo, cosa que veo mal, porque para mí la base debe ser olanchana. Se ha perdido la mística también, quisimos traer jugadores más finos. Este debe ser un equipo aguerrido, que se barre, que luche y eso no sucede", cerró.