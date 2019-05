Pedro Rebollar: "Los árbitros estuvieron a punto de retirarse del Yankel Rosenthal"

Pedro Rebollar, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje, habló del trabajo de los silbantes en la vuelta de semifinal Marathón-Motagua y Olimpia-UPNFM. Contó que Óscar Moncada estuvo a punto de no pitar en el Yankel Rosenthal.

"En el partido Marathón-Motagua donde arbitró Óscar Moncada, tenemos que decir primero que fue un partido complicado por todas las circunstancias que ustedes ya saben, hubo acciones de juego donde el arbitraje fue permisivo, un golpe de parte del jugador (Bryan Barrios) de Marathón haciendo herida en la cabeza del adversario (Roberto Moreira), se debió amonestar, pero solo se indicó falta", inició contando.

Se refirió a la expulsión del defensor del Ciclón Denil Maldonado. "Fue por segunda amarilla, el árbitro indicó que vio un golpe en la confrontación donde él participó, esta fue provocada por una falta del capitán rival", agregó.

Moncada estuvo a punto de dejar el Yankel

Rebollar confesó que a Óscar Moncada le dio una puntación de 8.2 porque fue ün partido complicado".

A Armando Castro le asignó 8.4 por no expulsar a un jugador por falta contra Jorge Benguché y no pitar algunas faltas.

También explicó lo que vivieron los colegiados previo a la vuelta de semis en San Pedro Sula.

"Los agentes de seguridad no le dieron garantías a los árbitros, por lo que ocurría en los alrededores del Yankel. Estuvieron a punto de retirarse del encuentro. Sin embargo, se tomaron un tiempo para analizar mejor la situación y se comprobó que la seguridad estaba controlando la situación y decidieron poner en marcha el juego, decisión que fue correcta porque se terminó bien el trabajo".

Por último, fue consultado sobre las declaraciones de Diego Vázquez, quien pidió públicamente que no nombraran a Melissa Pastrana para la final.

"Lo que digan o deje de decir, quien sea de los personajes dentro del fútbol, eso no va a ser tomado en cuenta para que nombremos o no quien consideremos tiene un buen desempeño, porque lo califica al Comisión de Árbitros en base a análisis técnico. En este negocio del fútbol cada parte tiene su trabajo, no debemos meternos en la que le corresponde a los demás. Por ejemplo, no comentamos de alineaciones. Somos respetuosos, que se rompa ese estigma", cerró.