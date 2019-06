Roberto Dip: “El desempeño de la Sub-20 en el Mundial retrasa las ventas”

No es un secreto que el nivel mostrado de la Sub-20 de Honduras en la Copa del Mundo, Polonia 2019 repercutió considerablemente en la determinación de los agentes mundiales de desviar su mirada en cuanto a fichaje futbolistas catrachos.

El Vida, a través de su presidente Roberto Dip ha salido al paso analizando lo sucedido traducido de tres derrotas que, según él, generó un impacto negativo.

“No ayudó mucho a él (Luis Palma ni a Mejía el mal desempeño que tuvieron el Mundial de Polonia Sub 20 por el caso de sus derrotas, no tuvieron oportunidad de sobresalir, eso retrasa las transacciones de venta; no solo a ellos, sino también a otros futbolistas a observación por diferentes agentes en Europa”, dijo.

La institución ceibeña contó con representación de cuatro jugadores, entre ellos (Diego Reyes, Luis Palma, Carlos Mejía y Darwin Diego), los cuales aspiraban a vender su ficha.

Fuera de ello guardó lugar para detallar el panorama que le espera al equipo en el Torneo Apertura 2019, el cual no contaría con jugadores “de alto costo”.

“La situación económica nos limita traer a jugadores de alto costo”, expresó.

Y agregó: “Estamos viendo sin con Real España hay apertura de llegar a un acuerdo para que nos presten uno o dos jugadores. En este torneo debemos apostar a jugar con futbolistas de la cantera que tienen un potencial grande”.

En los próximos días el Vida estaría confirmando a nuevo técnico en vista de la no continuidad de Héctor Castellón.