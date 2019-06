Héctor Vargas sobre llegada de Pedro Troglio: "Ha tenido una trayectoria importante, habrá que ver el conocimiento"

Héctor Varas habló para los medios de comunicación en el inicio de la pretemporada del Marathón de cara al torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

El técnico argentino tocó varios temas, uno de ellos fue la gran lista de bajas que tienen los 'verdolagas', además de los fichajes y además le envía mensaje a Pedro Troglio, nuevo DT del Olimpia.

"Venimos con todo el ánimo, tengo contacto permanente con el presidente, con Rolin fuimos a Guatemala por los de la Concacaf, hemos tenido unas vacaciones cortadas, pero lindo porque se habla de fútbol, viendo como a poquito se crece en su estructura, la grama que se va a arreglar, las gradas pintadas y con el gimnasio y consultorio, eso a uno lo motiva para seguir haciendo cosas para que el monstruo verde siga creciendo", comenzó diciendo Héctor Vargas.

El estratega de los verdes explica las razones por la cual se fueron muchos jugadores tras terminar el torneo Clausura.

"Estamos tratando de definir algunos de los que hemos hablado, no podemos dar nombres porque se puede terminar la negociación, lo del panameño (Azmahar Ariano) y Frelys López ya está, tenemos un buen porcentaje con jugador importante de la liga que en la tarde lo puede confirmar hoy, tratando de analizar los que tenemos y los que se pueden ir, no podemos estar mucho tiempo con el mismo futbolista que no muestra el deseo de crecer, no quiero tenerlo porque yo quiero salir campeón, quiero pelear campeonatos y algunos se creen por una semifinal o final esto está cumplido y no, yo quiero seguir peleando cosas y siempre necesito jugadores ganadores", expresó.

Pese a eso, Vargas todavía no define su plantel y esperará unos más. "Debemos de confirmar lo de Yustin (Arboleda) y esa posibilidad que tiene, creo que se confirma en los primeros días de julio, dentro de unos 15 días vamos a definir los jugadores que tendremos y con eso afrontaremos los dos campeonatos".

Sobre las bajas. "Serían dos o tres que eran titulares así como (Yaudel) Lahera y Caue (Fernandes), el resto son muchachos que no han tenido mucha participación que le vamos a darle la oportunidad en otro equipo y que sumen experiencia".

Vargas va a una nueva competencia con el Marathón en la Concacaf, quinta para él. "La segunda de Marathón, yo como entrenador llevo cinco de dirigir en Concacaf, me tocó con el Olimpia, me gusta el formato".

"Me han llamado un montón de futbolistas, inclusive algunos que han estado en selecciones y fuera del país, ayer uno que está en Estados Unidos, eso me pone contento, porque los futbolistas quieren estar en equipo que compite, si está la posibilidad que se pueda venir Mario (Martínez) y (Óscar) Salas o quien venga con expectativa de pelear un campeonato, bienvenida sea, ahora el presupuesto lo tienen que armar lo directivos", comentó.

También cree que ha venido haciendo una buena elección de jugadores. "De los últimos once torneos, nueve nos ha tocado a Diego Vázquez y a mí salir campeón, es porque tenemos algunas circunstancias que estamos acertando y creo que pasa por buscar a jugadores que se pongan a disposición, cuando se creen que son un fenómeno ahí es cuando empieza a tener problemas".

SOBRE PEDRO TROGLIO

"A mí me tocó jugar en contra de Pedro, cuando él estuvo en River (Plate) yo estaba en Temperley y después pasé a Gimnasio y Esgrima de La Plata, donde él dirigió, como futbolista fue de alto nivel, jugó final de mundial, como entrenador ha tenido una trayectoria importante, habrá que ver el conocimiento del medio, la adaptación a lo que es este fútbol, le pasó a 'Manolo' que encontró un fútbol diferente sin ningún pudor así como las situaciones que pasó en la final que yo me quedé asombrado que venga un técnico y amenace al árbitro y quede impune, no sea castigado, hasta a uno se asombro, va a venir Pedro y va a encontrar un fútbol que a lo mejor se adapte rápido o le va a costar, estamos en momento complicado"



Vargas recordó el momento que vivía Yustin Arboleda cuando el llegó al Marathón. "Cuando yo vine acá Arboleda no era titular, era Barboza y Romero y Argueta ingresaba, tenía cuatro goles, dos en Copa Presidente ¿Quién ayudó al club? ¿Arboleda al Club o nosotros a Arboleda? porque lo hemos hecho goleador, a mí me ha pasado siempre, fuimos el equipo más goleador".

SOBRE LA SELECCIÓN

"Es el reflejo de algunas decisiones mal tomadas, ir a enfrentar a Brasil no te podés equivocar, demasiado alta la vara para que te vaya bien, a veces me da risa porque son los que uno los ha puesto en su lugar como "Choco" Lozano, Alberth Elis, Quito, Alex López, pero desconociendo el sistema, del medio, este señor está conociendo con resultados tan negativos, cuando nosotros perdimos ante Santos dijeron que fue vergonzoso y ahora que es un aprendizaje".



"Eso no es el reflejo del fútbol, creo que son las decisiones que toman si el presidente de la federación toma la decisión de traer un entrenador y ponerlo a competir contra Brasil es que no tiene ningún conocimiento de fútbol, me parece que sería una buena manera que el presidente de la federación hable y de un paso al costado por lo del 12-0 y el 7-0", cerró.