Matías Garrido, nuevo jugador del Olimpia: "Soy un volante ofensivo que tiene dinámica y gol"

Matías Garrido se ha convertido en el fichaje del Olimpia para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. El volante argentino de 33 años llega de perder la final en el ascenso en su país.

"Estamos resolviendo el tema de visa, pasajes y en cuanto antes quiero estar en Honduras para incorporarme a los entrenamientos", empezó diciendo Garrido en una entrevista por el programa televisivo Cinco Deportivo.

También habló un poco de su carrera como futbolista. "Siempre he jugado en Argentina, mi último paso fue por el Sarmiento que estuvimos peleando el Ascenso, no se dio, a uno siempre le gustan las apuestas de pelear por algo, es lindo".

Y siguió. "Soy un volante ofensivo que tiene dinámica, que por ahí le gusta llegar a posición de gol y asistir, es algo que me gusta bastante, estar en contacto con la pelota. Tengo un par de goles de pelota parada".

Matías Garrido aseguró que ha estado conociendo un poco del fútbol de Honduras y que ya tuvo a Roberto Moreira como rival. "No, de lo que he estado viendo solo a Moreira Aldana lo he enfrentado, a otros chicos también".

El volante de 33 años llega de tener una larga temporada en Argentina. "Terminé jugando la pasa temporada, estuve cuatro años en el Patronato de primera división, cambiamos de equipo para pelear el ascenso con el Sarmiento, al principio me costó el cambio, pero después terminé con regularidad con partidos claves".