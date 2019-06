Deiby Flores: “Mi primer salario lo mandé todo a mamá y a papá”

La mayor satisfacción de los padres es ver crecer a sus hijos como hombres y mujeres exitosos, siendo útiles para la sociedad y agradecidos con la vida.

Este es el caso del mediocampista hondureño Deiby Flores, quien en una entrevista en el programa “Con Pineda Chacón”, que es conducido por el periodista Juan Carlos Pineda Chacón, recordó con mucha emoción una experiencia cuando entrenaba en las reservas del Motagua.

“Mi primer salario no toqué ni un peso, todo lo mandé a casa, a mamá y a papá, no lo toqué. Que fueron, recuerdo (…) L2,500, fui mi primer sueldo, todo lo mandé a casa. Yo me quedé sin un lempira”, recuerda visiblemente emocionado.

En ese momento el periodista le pregunta: ¿Cómo hiciste, un giro, una transferencia o lo mandaste…? El futbolista no lo deja terminar la pregunta y le responde de forma contundente:

“Se lo mandé, me fui para Banco Azteca, se lo mandé en un giro”.

