Diego Vázquez: "Quizá pueda ver algún otro fichaje, estamos viendo"

Diego Vázquez, técnico del bicampeón Motagua, habló antes de que los azules emprendieran su viaje de Tegucigalpa rumbo a San Pedro Sula, ya que este sábado se mide en juego de preparación ante el Platense.

El estratega argentino tocó muchos temas, como mantener un equipo unido, sobre la incorporación de Óscar Salas, una posible alta y no pudo dejar de hablar de su compatriota, Pedro Troglio.

Diego cree estar "Bien, siempre reforzando todo, tratando de mejorar y superar lo que ya hemos trabajando" para el inicio del torneo Apertura.

No tiene una idea clara, se mentaliza primero en lo físico y luego cuando se tenga listo el calendario pensar en un rival. "Todavía es prematuro, pero la idea es mantener lo mismo y mejorarlo, seguramente lo veremos con la competencia, pero ese es el desafío".

Sobre el fichaje de Óscar Salas. "Es un chico que se tiene que adaptar, tiene que entender la forma de trabajo que tenemos en el Motagua, la idea y lo que queremos de él, es algo que se da con el tiempo, no es de la noche a la mañana, tampoco es que hay que apurarlo, de a poco se irá acoplando al Motagua".

¿Se vienen más fichajes? se le consultó al argentino y fue claro respecto al tema. "Creería que sí, quizá pueda ver algún otro, estamos viendo, depende cómo se den las situaciones, si incorporamos puede ser uno más".

¿Y las bajas? "Por el momento nada, a prueba solo está Marvin Cálix que lo estamos viendo, es un chico que ya lo conocemos, queremos ver la evolución que tiene".

Se vienen los partidos de preparación y Diego Vázquez quiere sacar el mayor de los provechos. "Lógicamente siempre es bueno competir, ahora vamos a jugar con Platense, luego con San Carlos, campeón de Costa Rica, siempre es un parámetro para ir corrigiendo y mejorar".

Sobre una posible salida del volante Kevin López al extranjero, el DT fue claro, no quiere que su jugador se desconcentre y piense solo en el Motagua.

"Eso siempre, la posibilidad está, lógicamente tiene nivel para seguir creciendo, pero tiene que estar tranquilo su realidad es Motagua, tiene que pensar el momento", dijo.

También se refirió a que todavía no hay una fecha especifica del inicio del torneo Apertura. "Sería positivo que tendría que estar la fecha, estar todo, pero bueno ese no es un tema que no manejamos nosotros, lo básico no lo tenemos todo"

Diego no quiso irse más allá sobre la nueva gente que trabajará con el arbitraje hondureño. "Le deseamos éxitos a las personas que están en la comisión del arbitraje".

PEDRO TROGRLIO

"Lo admiraba cuando él estaba en el River Plate y yo en las inferiores, él estaba con Claudio Caniggia, en ese momento sí", aseguró.

Y siguió. "Que venga gente en este caso un técnico que haya estado en la primera de Argentina lógicamente mejora. Si hay algún ataque uno tiene que contestar en algún momento, pero de nosotros nunca ha salido".