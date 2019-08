Cristian Maidana quiere ser entrenador pero no como Pedro Troglio

Ya jugó sus primeros minutos en el fútbol hondureño y con gol incluido, el volante del Olimpia Cristian Maidana habla de varias cosas que le dejó su debut en el triunfo 4-0 ante Honduras Progreso, revelo que medita ser entrenador.

"Ya estoy al cien por ciento, a la espera que el profe decida qué está bien, ahora me está poniendo por Matías Garrido", dijo Maidana.

El mediocampista exSpartak de Moscú fue consultado si había alguna posibilidad de estudiar para técnico en un futuro y de forma jocosa confesó que no quiere ser como Pedro Troglio.

"Me gustaría porque si no estoy metido en algo de esto, no sé hacer nada más, trataré de ser asistente, ayudante de campo, vamos a ver qué pasa más adelante", agregó.

¿Si estudias para técnico, tu estilo será como Pep Guardiola, José Mourinho o como Pedro Troglio?, se le consultó.







El argentino muy sonriente respondió: " Yo como Pedro creo que no voy a ser, es muy exigente", causando las carcajadas de la prensa deportiva que lo entrevistaba.

Maidana reveló cuál sería su estilo como técnico. "Yo soy más técnico, me gusta hacer muchas jugadas y todos eso, por ahí como Julio César Falcioni, es un técnico que le gusta trabajar mucho la pelota parada, voy agarrando estilos distintos, pero será hasta que llegue mi tiempo", finalizó diciendo el argentino.