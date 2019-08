Clásico sampedrano: la principal atracción de la jornada seis del Torneo Apertura 2019

El Torneo Apertura 2019 continuará su marcha con grandes partidos en los que destaca el clásico sampedrano entre Marathón y Real España que se disputará en el estadio Yankel Rosenthal el sábado 24 de agosto a las 3:00 de la tarde.

Tabla de Posiciones del Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional de Honduras

Siendo este el máximo atractivo de la sexta jornada del campeonato de la Liga Nacional de Honduras, tampoco se empañan los duelos que sostendrán Motagua frente a Vida y Lobos UPNFM contra Olimpia.

No obstante, el agarrón futbolístico que protagonizarán en la Cueva del Monstruo, Marathón y Real España, supone el plato fuerte de la fecha dada la amplia rivalidad histórica que existe entre los dos equipos de San Pedro Sula.

Son tres encuentros que darán continuación a la competición en primera instancia, estos serán los choques entre Real de Minas ante Platense, Motagua contra Vida y el mencionado clásico sampedrano. Todos se llevarán a cabo en horas vespertinas.

Para finalizar con esta etapa, podremos observar los cotejos entre Real Sociedad y Honduras Progreso, además del enfrentamiento de los Lobos UPNFM contra Olimpia. De esta manera se acabará la jornada seis del certamen.

El partido por la jornada cinco entre Olimpia y Motagua queda pendiente debido a los incidentes previo al clásico capitalino.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 6

Sábado 24, 3:00 PM: Marathón vs Real España (Canal 11)

Sábado 24, 3:30 PM: Real de Minas vs Platense (Sin transmisión)

Sábado 24, 4:00 PM: Motagua vs Vida (TVC)

Domingo 25, 2:00 PM: Real Sociedad vs Honduras Progreso (Canal 11)

Domingo 25, 6:00 PM: Lobos UPNFM vs Olimpia (Tigo Sports)