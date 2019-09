Johnny Leverón sobre Real España: "Veo que ahora no tienen esa presión de ganar semana a semana"

El defensor del Olimpia, Johnny Leverón, ha hablado luego de la caída en Comayagua ante Platense, de lo que tienen que trabajar y del partido ante Real España.

"Es doloroso perder y más en casa, el fútbol es así y trae revancha, tenemos una misión muy importante ganar las vueltas y el campeonato y ahora ganar el clásico", comenzó diciendo sobre la derrota ante Platense.

Además asegura que este revés dolió en el conjunto albo. "Con mucho dolor, caló mucho en el grupo, sirve para socar tuercas para saber lo que no se está haciendo en un 100% y trabajarlo el doble".

También se refirió al papel del Platense. "Ellos hicieron planeó el técnico, hicieron un partido prácticamente perfecto, tuvieron más jugadas a gol, faltó efectividad, oportunidades de nosotros".

Leverón aceptó que fallaron y da la cara. "Hay que tomar esa responsabilidad cuando no se hacen bien las cosas y ahora trabajar al máximo y enfocarnos en lo que se viene".

Sobre el Real España

Johnny también dio su punto de vista sobre Real España, su ex club. "Como se ve desde afuera con mucho joven, con muy poca experiencia, no tanto como lo que había anteriormente, la presión que había semana a semana de tener que ganar, veo que ahora no tienen esa presión, a pesar de ser un equipo grande, pero un proceso lleva y no sé si se lo van a dar, pero tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo que el de Real España".

Y siguió. "Siempre es una obligación ganar y más un clásico, más un equipo con el cual te puedes enfrentar en finales, además es un golpe de autoridad ganar".

Sobre su rendimiento en el Olimpia. "Bien, pero al final todo se saca en los resultados, no es por lo individual, somo 30 jugadores pensando en lo mismo, jugar bien".

Completó. "Me siento bien, mas no cómodo, sé que podemos dar mucho más".

Para Leverón cree que este torneo "Está muy competitivo, Vida empezó no de una buena forma, se ha ido consolidando, está cerca de los rivales de arriba, Minas va de apoco, UPN sigue complicando, los equipos grandes peleando en la punta, ganar el primer lugar será importante para asegurar la final".

Cerró hablando del Marathón, rival con el que pelean la cima. "Ha sido muy constante fuera de casa y de local igual, solo ha perdido dos puntos con nosotros y luego los ha ganado todos".