Marcelo Estigarribia: “No es una mano intencional, no sentí dónde me pegó la pelota”

Marcelo Estigarribia anotó ante la Upnfm su primera diana del certamen y espera seguir mancando este miércoles ante Honduras Progreso. El ariete argentino reconoce que hay cosas por mejorar a pesar de los 19 puntos que ostentan en el certamen.

Tabla de posiciones del torneo Apertura

“Ya pensando en Honduras Progreso, con ganas de hacer las cosas bien, recuperar el nivel de juego del equipo y conseguir los tres puntos. Hemos hecho una buena primera vuelta con un partido menos, también sabemos que hay muchas cosas por mejorar”.

Acerca de ese gol en Choluteca el cual fue con la mano, Estigarribia menciona que no es intencional pues él va en busca de la pelota.

“Claro que no es una mano intencional, yo voy decidido a ganar la pelota, la verdad no sentí dónde me pegó en ese momento la pelota, solo vi que iba ingresando y salí a festejar el gol. Siempre hay comentarios negativos, a mí no me afectan, trato de dar lo mejor para el equipo”.

Para finalizar, el 22 azul destaca el regreso al Nacional tras el castigo que impuso la Comisión de Disciplina.

“Ahora volvemos al Nacional donde nos sentimos muy cómodos, trataremos de hacer un buen partido y ganar el partido. Hemos venido haciendo un buen trabajo, es importante volver al Nacional porque nos sentimos muy cómodos con nuestra gente.