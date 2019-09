Real España confirma al entrenador Luis Ordóñez hasta el final del Apertura

Seguir a @kelvincoelloHN

Lo que comenzó como un proceso con bombos y platillos en Real España con Hernán Medford, dio un giro inesperado. Hoy fue presentado como nuevo entrenador ante los medios de comunicación el joven hondureño Luis Ordóñez quien con valentía aceptó esta papa caliente.

La Máquina marcha en la octava posición del torneo, tirando más a quedar fuera de la pentagonal que a clasificar, pero en su presentación, Ordóñez mostró que tiene ganas para sacar el equipo adelante y demostrar que llegó por su capacidad.

“El reto se toma como algo importante. En la vida uno tiene que prepararse para retos importantes y estamos preparados, este es uno de ellos”, mencionó Ordóñez en la conferencia de prensa soltando una frase desafiante que este sábado comienza a exhibir frente al Vida en La Ceiba.

“No es el momento de mayor presión, es un reto, nosotros estamos disfrutando, viviendo el momento. No es una presión”, siguió diciendo Ordóñez quien llegó con una cara de alegría ante los medios y algunos se sorprendieron al verlo así ya que con Medford era todo lo contrario.

“Siempre soy así”, dijo sobre su sonrisa, “los que me conocen saben que así enfrentamos las cosas en las reservas, no vamos a cambiar, seguimos trabajando. Hay gente que no me conoce, soy una persona que estudia para dar la cara, para contestar y hacer las cosas bien”, mencionó.

Así salió del entrenamiento Luis Ordóñez para ir a su presentación como DT del Real España.

A Ordóñez no le asusta nada; aparte de ser un profesional del fútbol es abogado de profesión, sabe de leyes y como aplicarlas. Cuando los periodistas le consultaron cómo fue su primer contacto con los jugadores sorprendió a muchos: “Hace cuatro años de estar en contacto con los jugadores; no es la primera vez que me tocó dirigir un entrenamiento, cuando no estaba el técnico anterior me tocó entrenarlo, igual los entrenadores de primera iban a ver las reservas y no es nuevo estar aquí”, mencionó.

El abogado sabe que estar en el banquillo de la Máquina será como estar en un juicio donde tiene que mostrar su mejor cara para ganarlo; y sabe para dónde va. “Nosotros estamos en zona de clasificación, estamos a cinco puntos de la pentagonal, vamos a un partido de seis puntos contra el Vida y el sábado se va a mirar lo que queremos”, mencionó Ordóñez quien se queda hasta el final del torneo dirigiendo a los aurinegros.