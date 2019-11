Diego Vázquez sobre Alianza FC: "Prácticamente enfrentaremos a la selección de El Salvador"

Follow @Witty_TB

Tras la derrota ante el Vida en la jornada 15 del Torneo Apertura 2019, el entrenador de Motagua, Diego Vázquez ha cambiado de página para centrarse en Alianza FC, su rival e turno de este jueves 24 de octubre por la semifinal de ida de la Liga de Concacaf.

El entrenador argentino deposita toda su energía y pensamientos para lograr el objetivo de clasificar a la final estudiando al rival línea por línea.

"Hemos observado sus partidos, pero tenemos más tiempo para seguir analizándolos. Tienen buenos jugadores con buen pie, le ganó bien a San Carlos en el Cuscatlán y perdieron contra Real España", comenzó diciendo.

Y agregó: "Es otra semifinal, aunque este torneo es diferente porque en este torneo están todos los campeones de Centroamérica. Ahora ya serán 11 semifinales y estoy contento e ilusionado por disputar esto y tener la posibilidad de pasar a la final".

Te puede interesar: Los títulos de Olimpia y Saprissa que despejan dudas

Sobre su parado táctico comentó que "en el partido ante San Carlos cambió un poco. Jugó 4-4-2 y de visita 4-2-3-1,algo mínimo". Además admite que debe cuidar de su "principal detalle es que manejan bien la pelota, son técnicos y prácticamente vamos a enfrentar a la selección de El Salvador, están primero en su liga y es un rival de peso, por algo están en la semifinal".

Ver: Olimpia y Motagua sin afición en las semifinales de Concacaf

Seguido de ello desestimó la idea del gol de visita tomando como prioridad un resultado absoluto que les favorezca.

"Eso es algo alterno, no podemos enfrentar un partido pensando en eso, es un detalle a tener en cuenta, pero no necesariamente tenemos que a hacer un gol de visitante. Lógicamente ganar de visita te da un plus por la tranquilidad que te da en la vuelta. Vamos a tratar de hace un buen partido. Tenemos que pasar sobre Alianza, un equipo bastante ordenado. Espero que estos 180 minutos sean favorables", añadió.

Tras este juego las Águilas tendrán revancha el próximo 31 de noviembre. Antes de ello tendrán un duelo crucial (27) ante Real España.

"Solo pensamos en el ahora, pero es lógico que vamos a llevar lo mejor que tenemos que pasar a una nueva final. En lo demás aceptamos quedamos un poco lejos (en la Liga), pero falta bastante todavía. Siempre me gusta la palabra -prepararse-", cerró.