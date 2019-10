Olimpia - Saprissa | Batalla de gigantes centroamericanos por semifinales de Liga Concacaf

Follow @GustavoRocaGOL

El clásico centroamericano entre el Olimpia de Honduras y el Saprissa de Costa Rica se vuelve a reeditar por la Liga Concacaf 2019 pero lo harán dentro de un marco triste.

Estos gigantes de nuestra región chocan por la ida de las semifinales de este torneo de clubes centroamericanos y del caribe, pero lo disputarán en total silencio, pues lo jugarán en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula y a puertas cerradas.

El partido, que está previsto a jugarse a las 6:00 de la tarde, no contará con la presencia del público por la sanción impuesta de oficio tanto a Olimpia y Motagua por los actos vandálicos sucedidos en la previa del clásico capitalino en agosto pasado.

Pero eso no quita que al juego se le reste la dimensión que amerita. Los morados llegan a San Pedro Sula dirigidos por a leyenda Walter 'Paté' Centeno, quien no olvida el último episodio que vivió en el coloso sampedrano; un revés imposible de borrar a nivel de selecciones, pues Honduras los derrotó 4-0 rumbo a Sudáfrica 2010, ahí, el actual técnico del Saprissa era el capitán de la Tricolor.

En la previa del partido, el timonel saprissista ha sido sutil, no ha hablado de favoritos, pero admitió: “Nos enfrentamos los dos equipos más importantes de Centroamérica”, a su vez, asegura: "Trataremos de controlarlos, tiene referentes en todos lados, sabemos que jugar en el Olímpico es complicado y más contra este rival, el duelo se va a prestar para muchas cosas por el hecho que no tendremos público”.

Mientras que por el otro lado Pedro Troglio fue más allá y resaltó: “Aunque no ganemos en San Pedro Sula, podemos dar un batacazo en Costa Rica”. También se unió a Walter Centeno, tras confirmar: “Nos enfrentaremos a uno de los grandes de Centroamérica, no será fácil ademas porque no tendremos nuestro público”.