Nelson Muñoz, el abogado que capitanea al Real de Minas

Apasionado por el fútbol y con gran recorrido por las calles de la Colonia Miraflores (centro sur de la capital), donde en la niñez fueron los mejores escenarios deportivos para las potras callejeras de Nelson Muñoz, defensa del Real de Minas, mismas que hoy en día lo llevaron a la primera división de Honduras.

El camino al éxito no ha sido de la noche a la mañana, pues el zaguero ha tenido que luchar para intentar alcanzar los sueños. Vestido con una camina blanca, pantalón beis y con la constitución en manos, así fue el encuentro con el capitán del Real de Minas, quien hoy nos cuenta su historia.

"Tengo en mi cuerpo varias cicatrices porque era terrible, no le hacía caso a mí mamá. A mí me gustaba jugar pelota en la calle, en ese tiempo todavía se podía y llegaba hasta tarde. Recuerdo cuando vivía donde mí abuela la cena se servía a las 7:00 de la noche y nosotros nunca llegábamos a la hora y no cenaba", comenzó a contarnos.

Mientras el ruido de los autos aumentaba por el trafico vehicular, el defensor de 26 años recuerda como su niñez fue muy diferentes a la de los muchos hoy en día. "Yo la infancia la disfruté mucho porque jugué trompo, tazos, landa, escondite y todo eso. No es como ahora que es pura tecnología. Mis estudios los inicié en la Escuela la Gran Comisión, luego saqué comercio en el Instituto Jesús Milla Selva, ya que no me aceptaron en la Gran Comisión porque so son bien estrictos con la disciplina y yo era un poquito terrible de joven".



El futbolista de Real de Minas en su paseo diario. Foto: Ronal Aceituno.

Con el paso de los años la madurez llegó a la vida de Muñoz, pues los estudios fueron parte fundamental para su preparación académica. "Luego comencé mis estudios en la UNAH, donde inicié estudios en la carrera de Banca y Finanzas, pero luego que inicié a trabajar y el tiempo ahí no me ayudaba mucho, entonces me cambié a derecho en CEUTEC, donde estudio actualmente y pronto espero graduarme".

Los minutos pasaban y la temperatura aumentaba un poco Nelson aprovechaba para confesarnos lo complicado que fue para su madre tener que cargas con toda la responsabilidad de la familia. "Me ha costado porque yo vengo de una familia donde somo cinco hermanos y mí mamá ha sido padre y madre para nosotros, nunca tuvimos el apoyo moral, ni económico de mi padre, sino que solo mi mamá, por eso ha sido difícil, pero ella ha sabido sacarnos adelante"

El fútbol para muchos no solo es una diversión, sino una una profesión, pero otros no del todo, ya que deben ejercer otras actividades que les permita tener una mejor vida.

"Es un día ajetreado, yo me levanto a las 5:30 am y gracias a mí mamá que me lava los uniformes, me hace el desayuno. Yo arreglo mis cosas, entreno a las 6:00 am, ya llevo mi ropa de trabajo planchada y a las 9:00 am tengo que estar en el trabajo hasta las 5:00 pm, luego entro a clases a las 6:00 pm y cuando llevo clases a las 7:30, pues aprovecho y me voy un rato al gimnasio".

SU CARRERA EN EL FÚTBOL ASÍ INICIÓ....

Para hoy en día portar el gafete de capitán del Real de Minas y sumar dos goles en la Liga Nacional, Nelson Muñoz, tuvo que pasar un largo camino al igual que muchos jugadores en el país. "La mamá de un amigo me llevó a un equipo, pero no puede seguir, luego me llevaron al Gimnástico y ahí jugué mis inferiores, luego pasé a las reservas del Necaxa con Eduardo Bennett. Luego me retiré por el fútbol por cuestión de cuatro años porque quería seguir mis estudios".



Nelson mientras dialogaba con el periodista Carlos Castellanos. Foto:Ronal Aceituno

"Después yo pasé a un equipo que se llamaba Pumas en segunda división, pero solo jugué dos temporadas con el profesor Raúl (Cáceres). Después dejé de jugar cuatro o cinco años y el profesor Raúl me volvió a llamar para jugar en un equipo de liga mayor en Cantarranas, donde hice un buen torneo en regionales y me llamó Gerardo (Martínez) y Bayron (Gerente del Real de Minas) para participar con ellos en segunda y gracias a Dios que quedé ahí"

Sin mucha suerte para poder vestir la camisa de la H, Muñoz no pudo lograr formar parte de las selecciones menores. "También participé en un proceso de una selección Sub-17, yo estuve todos los micro ciclos. Estuve con Emilio Umanzor en el 2009, pero lamentablemente no me pude quedar porque no tenia equipo en ese tiempo y el requisito era estar en segunda división o en uno de primera y yo apenas estaba en juvenil de Gimnástico".

Y es que en la vida de Nelson Muñoz, los estudios siempre tuvieron la mayor prioridad a tal punto que en dos oportunidad se alejó de este deporte para dedicarse a su preparación. "Hay algo en todo esto del fútbol porque yo me había retirado cuando terminamos mal en el primer torneo con el Real de Minas, yo ya no quería jugar, ni saber nada de fútbol y dedicarse solo a mí trabajo y las clases, pero el profesor Raúl (Cáceres) ha sido la persona que me ha convencido, es como mí padrino en el fútbol".

SU TRABAJO Y SUS ESTUDIOS

A pesar que sus inicios fueron en la carrera de Banca y Finanzas, Nelson Muñoz dio un giro en sus pasos y hoy está a las puertas de obtener el título de derecho."Yo empecé a llevarme con bastantes amigos y amigas que son abogados y me llamó la atención lo que es la carrera de derecho y CEUTEC le da las facilidades de uno para el horario que uno tenga y avanza más rápido porque son cuatro trimestres al año. Con las tres clases que estoy llevando, solo me faltan 17 clases y en parte de un año estaría terminando mi carrera gracias a Dios. Espero concluirla".

Después de cada entrenamiento del equipo, el defensor capitalino se moviliza para desempeñar la funciones como auditor en el Instituto Nacional de Estadísticas.

"Yo trabajo en auditoria interna, aquí se revisa todo lo que se gasta en la institución. Se descarga la información, la leemos y vemos si está bien. Esa es mi labor diaria".

Férreo en la marca y muy detallista en sus labores, Muñoz considera que en ambos puestos mantiene la misma concentración. "Aquí en el INE no se me va nada, gracias a Dios me ha ido bien son casi seis años de trabajar acá. Se cumple a cabalidad lo que nos piden aquí. Aquí es de números y si se le van 10 lempiras a uno le toca sacárselo de la bolsa. Hay que estar concentrado y de 9:00 am a 5:00 pm me concentro en esto y después lo demás".

A las puertas de alcanzar el título de abogado, en el equipo no se escapa de las bromas. "Mis compañeros así me bromean que cuando hago un partido mal, me dicen que mejor agarre mis libros y represéntanos en los problemas económicos que hemos tenido.

"Apúrate para que nos representes y no nos cobres el 30%" que le sacan los abogados cuando meten una demanda".

Con 19 puntos en la tabla de clasificaciones, el capitán del Real de Minas confiesa que en cuadro minero pese a las deuda se vive un ambiente de mucha diversión.

"Nosotros a veces gozamos con los compañeros porque decimos, aquí no ganamos pero gozamos. Nosotros dejamos a un lado la parte económica que nos ha estado afectando desde el primer torneo que estamos acá, pero tenemos la mentalidad que si se hacen dos torneos buenos, otro equipo que esté solvente lo llame y salir de esto. El profesor Raúl (Cáceres) ha sido como una persona que nos trabaja bien y eso ha sido el reflejo de los resultados que tenemos hoy en día".

Con muchos sueños por alcanzar y un camino largo por recorrer, el capitán Nelson Muñoz confía pronto se graduará y además que anhela clasificar a la pentagonal del presente torneo y lógicamente un día poder fichar por uno de los equipos grandes de la Liga Nacional.