Miguel Valerio tras su lesión de 9 meses: "Ahora me tocará dar el doble"

La temporada de Miguel Valerio en el Vida durante la campaña del Torneo Clausura 2019 de la Liga SalvaVida venía siendo prometedora hasta una lesión de ligamento cruzado en su rodilla, frustró su participación por el resto de la temporada.

Su recuperación fue muy lenta después de pasar por quirófano. Apenas disputó 4 partidos en aquel momento y durante el Apertura no ha tenido participación.

Sin embargo, las buenas noticias dictan que después de al menos 9 meses "yo ya cuento con el alta médico, en lo demás hemos estado en comunicación con el profesor para llevar las cosas con calma. Veremos si empezamos a jugar con las reservas para recuperar la confianza".

Y agregó: "Ya pasó lo más grave, debo tomar las cosas con calma, además el equipo está bien. De mi parte deberé trabajar al cien para recuperar el nivel que tenía".

La apuesta en su regreso para la próxima campaña será cuesta arriba ya que ahora cuenta con jugadores como Jairo Puerto, Marvin Bernárdez o Wisdom Quaye que han desempeñado un buen papel.

"Debo ir paso a paso, es claro que estoy ansioso por volver, eso motiva, pero mis compañeros están haciendo las cosas bien, debo estar feliz por eso. En lo demás debo dar lo mejor de mí", soltó.

En lo demás alabó el buen momento del equipo del cual espera que finalmente haga de su estadía en el pentagonal una historia diferente que los meta en la final.

"Ya días no clasificábamos y finalmente el equipo se lo merece porque ya días venimos trabajando bien. En otros torneos no se nos daban las cosas, quedábamos fuera por dos o punto. Pero no es de llegar a pasear, si llegamos es porque vamos a dar la sorpresa", cerró.