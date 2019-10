Marcelo Estigarribia: "Sería muy lindo para el fútbol de Honduras una final ante Olimpia"

Marcelo Estigarribia, delantero de Motagua atendió a los medios de comunicación previo a emprender viaje a San Pedro Sula, sede el encuentro de vuelta por las semifinales de la Liga Concacaf a las 6:00 de la tarde en el estadio Olímpico.

Para el delantero es una bonita oportunidad estar en esta instancia del campeonato y espera cumplir con el objetivo de pasar a la final.

"Una posibilidad bonita para pasar a una final, esperemos cerrar el partido de la mejor manera para disfrutar con nuestra afición que sabemos que no estará pero en casa celebrarán", comentó.

Etigarribia confesó que están compenetrados en cumplir con la meta de pasar a la final de esta competición.

"Hemos trabajo bien, sabemos y confiamos de lo que podemos hacer, lo que esperamos es tener un buen día y sellar el pase", agregó.

sobre si le gustaría enfrentar a Olimpia en el partido final, Marcelo fue claro con su opinión.

"Sería muy lindo para el fútbol de Honduras una final ante Olimpia, pero estamos enfocamos en lo que debemos hacer nosotros primero ante Alianza"

¿Cómo disfruta el grupo esta instancia?

"Son momentos que se disfrutan mucho porque es una semifinal de copa que no todos tienen el privilegio de jugarla, viviendo el momento con mucha responsabilidad, no pensamos en que sería un fracaso no pasar a la final, tenemos en nuestras cabezas la idea de pasar".

Jugar sin público

"A nadie le gusta jugar sin público pero son decisiones que toma la Concacaf y solo tenemos que acatarlas"