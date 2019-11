Héctor Vargas tras eliminación de Olimpia: "A mí me tocó vivir eso. Esta vez es más complicado"

Héctor Vargas habló para los medios pese a que su equipo no tendrá actividad este fin de semana en la Liga SalvaVida, se refirió de cómo ha aprovechado estos días y además de lo que vive Olimpia tras ser eliminado por Saprissa.

Marathón sigue como líder del torneo Apertura

El estratega ha tenido una una semana de trabajo donde se ha enfocado, entre otras cosas, en la recuperación de jugadores que ha estado lesionados.

"Estamos al cierre de una 'mini pretemporada' que hemos hecho, mañana tenemos un amistoso ante Real Sociedad (en San Juan Pueblo), luego toca esperar el resultado entre Olimpia y Motagua, después el juego entre nosotros ante Olimpia", comenzó diciendo el argentino que se veía tranquilo.

Siguió. "A nosotros nos vino bien por la recuperación de jugadores como (Edwin) Solani, (Carlo) Costly, Mario (Martínez), esto nos permitió recuperarnos para el partido de Olimpia, a veces nos frena, pero esta vez no".

ELIMINACIÓN DEL OLIMPIA DE LIGA CONCACAF

"Duro, a mí me tocó vivir eso, después de eliminar a Portland, luego caímos ante Herediano. Esta vez es más complicado, porque faltando seis minutos estaban clasificados. Hay que ver cómo se recuperan, nosotros tenemos que pensar en lo nuestro", comentó.

Vargas no quiso decir nada sobre Pedro Troglio. "Yo no soy crítico, yo soy entrenador, no puedo caer en lo que la gente o el periodismo opine, nosotros vemos hasta dónde podemos generar situaciones de privilegio para el club. Olimpia estaba clasificado prácticamente con el 2-0"

¿Fue culpa de Troglio?

"No puedo juzgarlo, para hacerlo hay que estar en ese lugar, como mínimo debes de tener el cartón de técnico, fácil es criticar cuando realmente no estás ahí, no puedo ponerme en el lugar de él y lo que pasó en el momento".

Héctor sabe que Olimpia sacando un triunfo ante Motagua será "importante pero no determinante", ya que faltan más juegos y "todos los puntos que se saquen pueden importar para los siguientes partidos".

SE ILUSIONA EN GANAR DE VISITA

"Nosotros le hemos sacado a Olimpia un invicto de 31 partidos y fue cuando clasificamos y salimos campeón, alguna gente de Marathón es muy especial, yo por eso digo que el que no cree que no venga, ya Marathón tuvo por mucho tiempo eso y por eso han peleado descenso, no hizo más de 28 puntos cuando tuvo un equipazo, ahora tiene 37 y tenemos la posibilidad de romper un récord. Lo que tenemos es un buen cuerpo técnico y directiva, con jugadores que van agarrando un buen nivel y estamos peleando puestos de privilegio. Hay situaciones que te insultan porque tenés cinco puntos encima del segundo lugar, mejor que no vengan. Si con 37 puntos te insultan y te cuestionan, será que tienen problemas en la casa pero que se queden ahí, estoy molesto porque no reconocen todo el esfuerzo que se ha hecho para ver al equipo en el lugar que ahora está".

Habló de las críticas que le han hecho a su equipo, pese a ser líderes y no a los que están abajo de ellos en la tabla.

"De siete partidos de visita ganamos seis, perdimos uno solo, si a nosotros nos cuestiona la gente, por qué no lo hacen con Olimpia y Motagua que tienen un buen plantel, el bicampeón se reforzó con jugadores del extranjero y Olimpia contrató una planilla para tres equipos, si nosotros que estamos de primero somos cuestionados e insultados es porque la gente es de memoria corta, uno también puede perder, no lo hicimos, fue un empate y de local solo hemos tenemos dos".

Y cerró. "Hay clubes que juegan mejor de visita que de local, ahí está la UPN, el equipo que tenemos se adapta mejor a jugar de visita.