Diego Vázquez: "Estamos imponiendo cifras que nunca habían existido

Diego Vázquez ha hablado del buen momento que vive en su carrera como técnico al mando del Motagua, está en la final de la Liga Concacaf y en puestos importantes de la Liga SalvaVida.

El estratega argentino se refirió a su pase a una nueva final, el clásico y de la eliminación del Olimpia de dicho torneo.

"La verdad que muy contento por haber conseguido una nueva final, doce en menos de seis años, la cuarto final de este año, no es un tema menor para nosotros, ilusionado, contento y con ganas de seguir trabajando con lo venga", comenzó diciendo Diego a DIEZ.

También alabó del trabajo que ha hecho en los últimos años. "Estamos imponiendo cifras que nunca habían existido, en casa me pongo a trabajar a estudiar y analizo".

"Uno siempre va paso a paso, tratando de poner toda la energía en el momento presente, a partir ahí con una forma de pensar y ver el fútbol que sentimos", expresó.

Diego dejó claro que estos logros no se han logrado solo por él, sabe que tiene un buen grupo que le ha ayudado. "No solo yo, somos todos, yo soy la cabeza, pero si tenemos un grupo de trabajo es que importante que nos facilita mucho las cosas".

SOBRE EL CLÁSICO ANTE OLIMPIA

"Nosotros vemos lo nuestro, intentamos de hablar del rival lo menos posible, venimos bien, de conseguir el pase a otra final, ellos ganaron el clásico anterior con una incidencia arbitral muy marcada, esperemos que mañana hagan justicia", comentó.

No dejó claro se habrá cambios en su once titular, cuidado algunos futbolistas para el juego ante Saprissa el jueves 7. "Vamos a ver, todavía tengo el entrenamiento de hoy. En ese sentido no tenemos un plantel tan grande como para decir cual es el titular y suplente".

QUIERE LOS DOS TÍTULOS

"En la medida que podamos llegar a los dos lógicamente lo vamos a hacer, ya llegamos a la final, en el otro estamos peleando, todavía falta".

Diego Vázquez expresó que no ha estudiado mucho a Saprissa, pero ya llegará el momento. "Ahora he analizado poco porque estamos pensando en el partido ante Olimpia, he visto muy poco, es un equipo que maneja la pelota con buenos jugadores, pero nosotros tenemos lo nuestro".

Respecto a la final de la Liga Concacaf en donde será su primer partido de este torneo con afición. "Volver a jugar en el Nacional, con público y una final ante un marco espectacular de gente, pero falta el paso de hacer un buen partido en la ida"

Siguió. "Ahora me imagino la final, a los jugadores disfrutando, cantando el himno, Dios quiera podamos tener un éxito final".

Se le consultó si Olimpia le faltó picardía para sacar un buen resultado y se negó a referirse al tema. "Hablamos de nosotros y la verdad que el manejo en general contra Alianza se habló poco de como jugó Motagua pasando con mucha autoridad, un rival que no es menor".

Eso si, dejó claro que "es mentira" si alguien le daba igual el rival que fuera en la final, sabe que al Olimpia iba a tener otro ingrediente.

"No era indistinto, el que dice era indistinto o quería uno o tenía elecciones es mentira, los clásicos se viven de una manera diferente", cerró.