Harold Fonseca: "Como guardameta en cualquier momento puedes ser villano o héroe"

El guardameta del Olimpia, Harold Fonseca remembró su actuación en la eliminación del equipo ante Saprissa en la semifinal de la Liga de Concacaf.

En palabras del futbolista "sinceramente la eliminación ante Saprissa dolió, pero debemos seguir trabajando. Gracias a Dios el equipo pudo salir de esa situación difícil, ahora tenemos una nueva final en donde nos jugamos todo el campeonato. Es algo bonito en el fútbol, un día estás triste y en otro te cambia el semblante. Hoy sabemos que tenemos que trabajar en muchos detalles por corregir".

Sobre su accionar fue sincero en que "hablar del primer gol no voy a ocultar mi error, cometí un error, pero esto es del grupo, así que no voy a señalar a nadie. Todos hablan que quedó eliminado Olimpia, no Harold Fonseca. En Liga Nacional me han marcado como tres goles y nadie dice nada. Nadie me quita la mentalidad de mi enfoque".

En lo demás dejó en claro el compromiso de l plantilla de conseguir el título en la Liga SalvaVida más allá del tema individual.

"Como guardameta en cualquier momento puedes ser villano o héroe. Yo estoy seguro de lo que puedo dar, en la portería estamos bien y lo que importa es Olimpia. Finalmente lo que importa es que Olimpia gane la 31", agregó.

Finalmente, sobre su estado (lesión) que le valió para ausentarse en el clásico ante Motagua el pasado fin de semana.

"Ayer se hizo un estudio, no hay ninguna rotura, fue más que todo muscular el golpe. La zona está algo morada, pero con el médico hablamos y trabajaremos poco a poco, voy a reposar un poco. Me dijo que intentara hoy para observar cómo evolucionaba", soltó.

Olimpia recibe a Marathón el próximo domingo 10 de noviembre. Con una victoria aumentarían su ventaja en la tabla de posiciones a falta de una jornada en el campeonato.

"El equipo está comprometido sabiendo que nos jugamos todo el domingo ante Marathón".