Carlos Pineda: "Me duele perder, pero no nos podemos quedar lamentando"

El joven centrocampista de Olimpia le dio la vuelta a la página tras la derrota ante Vida para pensar en Motagua, su rival del próximo viernes en la segunda jornada de la pentagonal del Torneo Apertura 2019.

"Son partido difíciles y enfrentar a Motagua es especial, más en estas instancias de pentagonal. Intentaremos hacer todo lo necesario para ganar", soltó.

Lo cierto es que el duelo fue trasladado para San Pedro Sula (Estadio Olímpico), decisión por la cual considera que "no podemos poner excusa o buscando cosas, dentro del campo hay igualdad. Somos once contra once bajo el mismo clima, eso nos tiene sin cuidado. Eso no nos tiene que cambiar la expectativa de nada".

En lo demás comentó que "uno siempre espera que las cosas salgan, nosotros tenemos que pensar en hacer nuestro juego. Es una linda cancha y buen estadio. Estos partidos son lindos para jugar".

Y agregó: "Uno como jugador está expuesto a que hay que perder. En mi caso me cuesta perder, me duele, pero no nos podemos quedar lamentando. Lo bonito del fútbol es que el viernes tenemos otra revancha para hacer lo que dejamos de hacer y seguir en el objetivo de quedar campeón. Hay que hacer lo que nos ha dado resultado. No es tanto de hacer más, tampoco tener tanta ansiedad. Debemos tener ese equilibrio entre ansiedad, responsabilidad por el resultado que se juega. La mente es fundamental".

Finalmente, Pineda guardó lugar para hablar sobre el compromiso clave de Motagua esta noche ante Saprissa por la final de la Liga de Concacaf.

"Ellos tienen que hacer su parte, uno espera que por el fútbol hondureño les vaya bien", dijo a la prensa durante la conferencia.