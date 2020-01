Garrido sobre su suplencia: "Cuando me toca jugar he demostrado que estoy a la altura"

Matías Garrido, volante del Olimpia se prepara para sumar minutos en este duelo ante la UPNFM, el jugador argentino ha perdido la titularidad en este campeonato.

"Somos conscientes de lo que es jugar en esa cancha, hay que darle vuelta a la página y pensar en lo que viene. Recién comienza el torneo y queremos sumar de a tres", comentó.

Garrido no pudo ocultar que a lo interno del grupo se siente el dolor de haber perdido la final de la Copa Premier ante el Real España. "El perder una final duele, pero tenemos que hacer el duelo lo más rápido posible y volver a sumar, tomar confianza. Nosotros tenemos que pensar que quedan muchos puntos en juego y aprovechar cada juego".

El Olimpia se prepara para enfrentar a los Lobos de la UPN en Choluteca este sábado. Foto Ronal Aceituno

Los merengues suman una victoria y una derrota en el inicio del torneo Clausura, situación que consideran es producto del buen manejo de los rivales. "Pensamos sumar la mayor cantidad de puntos, pero enfrentamos a rivales que son duros, canchas complicadas, así que hoy estamos corriendo de atrás a los que van adelante y nosotros tenemos que alcanzarlos".

En cuanto a la suplencia que está viviendo en el club. "El técnico es el que toma las decisiones de quien juega o no. Cuando me ha tocado jugar he demostrado que estoy a la altura. En el torneo pasado las estadísticas me avalan y en veinte y pico de partidos he anotado ocho goles. Estoy muy conforme con la regularidad que tuve".

El volante argentino no negó su molestia personal, pero respeta la decisiones del timonel Pedro Troglio. "Todo jugador quiere estar entre los once y pelea día a día para lograrlo, trabaja para eso, ya después son decisiones del cuerpo técnico que decide quien jugar o no. Uno tiene que mentalizarse para hacer las cosas bien en la semana para que el fin le pueda tocar. De cuatro partidos, son pocos los que me han tocado jugar, pero uno debe estar preparado para cuando le toque".