Salomón Nazar: "Olimpia tiene una casta que pocos equipos la tienen"

Sincero, directo y con la calma que siempre lo caracteriza, el técnico de la UPNFM, Salomón Nazar, habló de lo que será el duelo de mañana ante el Olimpia. El timonel universitario no se quiere confiar por las bajar que tendrán los dirigidos por Pedro Troglio.

"Venimos de dos empates, hay que reconocer que el rival cuenta. En relación al partido contra el Olimpia, que pierdan dos o tres partidos, es peor, es un rival más difícil y van a querer ganar a toda costa para reconciliarse con su gente y será complicado. Es cierto que le han expulsado gente, pero tienen suficiente plantel para reponer eso", comentó Nazar.

Cuando se le consultó por el tema que ahora si se jugará en Comayagua y en la pentagonal no se quiso hacer, el timonel de los lobos fue directo. "Ese es un tema que no voy a tocar, el circo mediático no es para mí".

A LA AFICIÓN

En cuanto al apoyo que se pueda tener en este partido ante los merengues. "Tenemos una pequeña población que nos apoya, no es fácil que un equipo juegue de donde no es, reciba un total apoyo. Tiene que ser un súper equipo y que gane campeonatos y nosotros no estamos para eso de momento.Vamos a seguir ahí porque no podemos estar cambiando de sede en cada torneo".

El doctor del cuadro universitario hizo su propio análisis de la importancia del duelo. "Los puntos ante los equipos de tabla media, como con los grandes, valen tres y a todos hay que intentar ganarles, obviamente que cuando es ante los grandes hay mayor motivación y la hay en el club".

Salomón Nazar tiene su propio criterio de como poder sacar un buen resultado ante los blancos. "Estamos de local y entrenamos en una cancha similar a la nuestra, es una leve ventaja que tenemos que aprovecharla. Hay que tener una buena aptitud y entregarse por completo y eso lo hace el equipo, espero no sea la excepción ante el Olimpia".

Pese a las derrotas ante los catedráticos, Nazar deja claro que el Olimpia es un equipo de peligro. "Es el campeón actual, el hecho que haya perdido dos partidos contra el Real España no quiere decir que sea el peor equipo. Olimpia tiene una casta que pocos equipos la tienen, buenos jugares y bien dirigido".

Además agregó. "A los equipos grandes hay que jugarles e intentarles ganar, no achicarse es importante. Hay que jugarles sin temor y buscar ganar el partido".

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de reforzar la parte ofensiva con la llegada de Ovidio Lanza. "Hasta el momento no tenemos noticias de esa posibilidad".