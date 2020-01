Salomón Nazar: "No se puede dar eso que en un torneo de Liga la policía no colabore"

Después del empate 1-1 entre Upnfm y el Olimpia, el técnico de los lobos salió al paso y aseguró que los suyos deben mejorar en la efectividad porque se está fallando mucho.

"Fue un partido intenso, un poco atractivo para la afición, jugamos bien, de eso no hay duda. Hicimos un buen partido pero fallamos mucho, seguimos sin anotar varias situaciones que se nos presentan", comentó.

Ver: ASÍ FUERON LAS ACCIONES DEL OLIMPIA EN CHOLUTECA

Sobre la polémica jugada del penal. "No sé que pasó en esa jugada, esos comentarios se los dejo a ustedes. Después de tantas cosas previas que ocurrieron al partido, el equipo se comportó a la altura. Qué no iba haber partido, que si, qud no habría policía y eso afecta, desconcentra al grupo. Estábamos aquí en el estadio y todavia no sabíamos si íbamos a jugar. Contra todo eso el equipo funcionó y me gustó porque se entregó".

El delantero del Olimpia, Júnior Lacayo, se cae ante la marca del jugador de la UPN, Júnior Padilla. Foto David Romero

En relación al desempeño del partido. "Yo creo si fuimos mas que el Olimpia, en los últimos minutos tuvimos oportunidades de gol, tuvimos el balón, pero nos hace falta anotar. Estoy orgulloso del grupo, se entregó por completo. En relación a los partidos anteriores mejoramos".

Salomón Nazar salió muy conforme con el accionar del portero Bryan Cruz, quien jugaba su segundo duelo en Liga Nacional. "Bryan es un buen portero, viene con nosotros desde juveniles, no tengo ninguna duda cuando juega".

Ver: LO QUE NO SE VIO EN TV DE LA JORNADA SABATINA

Y sobre las oportunidades de gol. "La última de Sendel tuvo que ser gol y tuvimos las oportunidades. La de Carlos Róchez, pero voy satisfecho porque el equipo mejoró en relación al juego ante Marathón y Honduras Progreso".

El técnico de la Upnfm no dejó escapar el momento para lamentarse por el poco apoyo de la Policía Nacional. "No me gustó el ambiente previo al partido, no se puede dar eso en un torneo de Liga Nacional que la policía no colabore. Seguimos en un clima de inseguridad total y ni siquiera en los espectáculos deportivos apoyan, no puede ser. Hoy jugamos sin Policía, gracias a Dios las barras se comportaron bien".

"La Liga Nacional autorizó el encuentro. Nosotros estábamos claros que veníamos a jugar y que no había ninguna duda, pero estando acá se dijo que no había, que sí y eso no puede suceder", finalizó.