Ramiro Martínez a Platense: "No me gusta subestimar y menos cuando está necesitado"

El técnico del Real España, Ramiro Martínez, estuvo presente en el evento de la presentación del título que ganó en la Copa Premier Centroamericana en la Municipalidad de San Pedro Sula.

El uruguayo se refirió al importante triunfo que tuvieron ante Honduras Progreso y del próximo rival Platense que tendrán el lunes en el estadio Morazán.

Ramiro no aseguró cuánto tiempo estarán de baja Matías Soto y Delis Vargas, pero "Aparentemente las lesiones son menores de los que se pensó", sí se atrevió a mencionar que "desde el lunes van a empezar a entrenar, esperamos tenerlos en el clásico ante Marathón".

SOBRE PLATENSE

"Como todos, complicado, es un equipo que no ha ganado, es peligroso, a mí no me gusta subestimar y mucho menos cuando un equipo está necesitado, será un partido muy duro".

Real España solo piensa en el título en el torneo Clausura. "La exigencia se la plantea uno automáticamente, el título internacional estuvo bueno pero ya es historia".

RENDIMIENTO DEL TORNEO

"Hemos tenido buenos momentos y también nos han superado los rivales, se está aceitando cada vez más, en la parte ofensiva se va mejorando, con trabajo y seguir corrigiendo seguramente podemos ser más regulares", dijo.

Cerró hablando sobre Gerson Chávez, jugador que finalmente no saldrá al extranjero y se quedará con los 'aurinegros'. "Se va a quedar con nosotros, a trabajar, como uno más".