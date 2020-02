Diego Vázquez: "Ni ahora que ganamos este partido es para creer que somos un súper equipo"

De "buen partido" calificó Diego Vázquez el trabajo hecho por sus pupilos en el clásico capitalino de la jornada 5 que le ganaron a Olimpia en el estadio Olímpico (1-2).

Los memes que dejó el clásico entre Olimpia y Motagua

"Un primer tiempo que manejamos bien, salimos rápido por afuera e hicimos daño de la forma que conocemos; el segundo cambió un poco, pero supimos manejar el partido y el resultado", analizó con suma satisfacción el timonel azul.

Tabla de posiciones del torneo Clausura

Para el argentino fue ideal destacar el trabajo de dos de sus jugadores, el argentino Gonzalo Klusener y el paraguayo Roberto Moreira: "Hoy hicieron un buen partido, se complementaron bien, uno rebota y el otro fija a los centrales, es para seguir trabajando y felicitarlos"

"Lo de regresar al banco es un detalle porque somos un cuerpo técnico que siempre estamos muy unidos y en comunicación permanente, es un detalle menor...", valoró Diego cuestionado por la suspensión de cuatro fechas que purgó.

Diego Vázquez regresó al banquillo del Motagua tras el castigo y lo hizo con un triunfo.

Asume sobre el fútbol por las bandas de los suyos que "Motagua siempre maneja bien esa faceta del juego y hoy la interpretamos mejor que en otros partidos y pudimos tener más precisión a la hora del último toque; el otro día, contra Vida, tiramos 800 centros y, aparte que era virtud de los centrales, no tuvimos esa precisión", recordó.

Imponerse al eterno rival es algo que le satisface, pues "es importante ganar este tipo de partidos y a la quinta fecha del torneo te genera una tendencia, es positiva pero falta mucho, ni cuando perdimos con Vida pensamos que estábamos muy mal ni ahora que estamos muy bien, recién empieza el campeonato", valoró.

Sin dejar el tema consideró que le han gustado "los dos clásicos que hemos jugado, tanto con Marathón como el día de hoy, me deja buena impresión para seguir ensayando" con la mira en el futuro.

SOBRE EL ARBITRAJE Y LA RACHA CORTADA A OLIMPIA

Diego Vázquez calificó "dentro de todo correcto" el trabajo de Melvin Matamoros. Estima que "hay partidos que no, otros que sí y hoy me cuesta ver algún error... Coincidimos que cuando el árbitro pasa desapercibido quiere decir que hizo un buen trabajo", sentenció.

Afirmó, en torno al tanto merengue, que "estábamos manejando el partido y el gol de Olimpia cae en un pelotazo de 'Patón', donde gana bien Arboleda por potencia física y quedamos un poquito abiertos, pero no fue una jugada elaborada sino un pelotazo".

Las tres victorias que pregonó el olimpismo y su entorno el curso liguero anterior ya es página leído, lanzó Vázquez: "El torneo pasado ya pasó, en su momento dije que fueron partidos con incidencias particulares y nosotros con muchas bajas y partidos cada dos días...".

Concluyó, siempre sobre eso, que "por ese tema no me preocupaba, yo siempre miro el funcionamiento, ni ahora que ganamos este partido es para creer que somos un súper equipo; el resultado es un impostor, siempre miro el funcionamiento así como voy a mirar este partido con calma, pero no me pongo a pensar en lo anterior, ni antes ni ahora".