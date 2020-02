Raúl Cáceres sobre los refuerzos colombianos: “No estoy satisfecho con ellos”

Tras la derrota 3-0 ante el Real España en el Morazán, Raúl Cáceres, técnico del Real de Minas, mira la posibilidad de la clasificación y habla del próximo duelo que tendrán en casa contra los lobos de la UPNFM.

“Cada partido es una oportunidad para poder resarcir los momentos difíciles, nos entramos contra un rival que viene golpeado y que en casa perdió un partido”.

El entrenador minero busca aprovechar este duelo para buscar escalar en la tabla, pero está consciente que para esto estará obligado a ganar aprovechando en la localía.

“Hemos venido con una curva bastante inestable, es momento de aprovechar el partido en casa. Sabemos que un gane nos pone en una buena posición, llegando a diez puntos estamos prácticamente en una clasificación y jugando de locales tenemos la obligación de ganar.”

Cáceres es claro en cuanto al rendimiento del equipo y no está satisfecho con algunos jugadores. “Lamentablemente no hemos tenido los mejores resultados de manera constante, sin embargo la mentalidad no cambia”.

En cuanto a los jugadores colombianos, Luis Fernando Cortés Caicedo y Jonathan Campacho Zambrano, Cáceres comentó. “Estamos esperando que se adapten, si me dicen puntualmente, no estoy satisfecho con ellos”.

El nivel por el que están pasando los mineros es producto de limitantes dentro del equipo, asegura el técnico minense. “Somos conscientes que tenemos unas limitaciones que no nos permite acercarnos al nivel óptimo, como el caso de Juan Ramón Mejía que es un referente del equipo, es el jugador con mayor cuota de gol.

El Real de Minas se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con únicamente 7 puntos a favor. Este domingo llegará al Marcelo Tinoco de Danlí por la victoria ante la UPNFM, el encuentro será a las 3:00 de la tarde.