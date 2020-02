Bruno Volpi sobre Olimpia: "No será una prueba de fuego, pero si un partido complicado"

El Marathón se prepara para encarar el clásico contra el Olimpia por la novena fecha del Clausura 2020 y el atacante argentino Bruno Volpi ya palpita el encuentro.

"El equipo bien bien, con confianza, sabemos que tenemos un rival complicado pero tenemos que salir a buscar los tres puntos", dijo Volpi.

El delantero argentino suma dos goles en el presente campeonato, pero su deseo es que el equipo gane siempre.

"A mi me interesa ver al equipo siempre peleando los primeros lugares, si los goles se dan, bien. Pero lo importante siempre será ganar. Yo por lo menos siempre trato de trabajar por igual, no me vuelve loco anotar, es mi trabajo meter goles pero eso en los partidos se va dando”, destacó.

Sobre el Olimpia y el invicto en juego

Los verdes enfrentarán en dos partidos a los albos. En el cierre de la primera vuelta y en el arranque de la segunda. Los verdes exponen su invicto.

"Nosotros tenemos que pensar en nuestras virtudes y corregir errores de los juegos anteriores para poder ganar".

Para Volpi el juego contra los merengues será complicado. "No será una prueba de fuego para nosotros pero si un partido difícil y tenemos que estar atentos para ganar", mencionó.

El ariete sudamericano considera como ventaja el hecho que Olimpia llegue con la carga del juego de la Liga de Campeones de Concacaf.

"Sí es una ventaja, pero también es bueno competir en la Concacaf. El entrenador Pedro Troglio sabrá a quienes utilizar”, cerró