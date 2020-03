Ramiro Martínez: “No estamos preparando una bomba nuclear ni ningún invento”

Ramiro Martínez, entrenador del Real España, dio una conferencia de prensa muy explicativa de los días que vive en Real España. Habla del “Chino” López y la muerte de su padre y que se presentó a entrenar para olvidar por un momento el duro golpe que pasó.

Martínez también muestra su preocupación por el coronavirus y explica que el partido amistoso contra el Alianza en Houston, Texas podrías suspenderse porque la pandemia tiene paralizado el deporte en Estados Unidos. Quiere ir a Puerto Cortés a ganar el fin de semana porque necesitan los puntos.

Trabajos previos ante Platense: “Estamos trabajando con normalidad en el desarrollo de la semana y esperando el partido del domingo que es importantísimo por el momento que estamos pasando”.

Lesión Jhow Benavídez: “Se viene recuperando satisfactoriamente, con el correr de las horas con este tipo de golpes es fundamental y somos muy optimistas de que puede ser de la partida el domingo”.

Lo que le preocupa: “Los entrenamientos no se esconden, los entrenamientos se realizan, lo que no se le da es la participación a la prensa todos los días por sencillas razones. No estamos preparando nada ni una bomba atómica y ningún invento. Nosotros elaboramos un plan de trabajo que llevamos a la práctica en las mejores condiciones y el desarrollo de la semana se hizo como se prevé”.

La buena defensa: “Esperemos seguir con ese nivel porque el equipo ha encontrado el nivel de juego que queremos, generación de situaciones en frente del arco que es lo que queremos y estamos defendiendo bien. Estamos esperanzados que nos acompañen los resultados que la vez pasada fue esquivo por esas situaciones anormales que tiene el fútbol, creo que el equipo hizo un buen desempeño”.

El Chino López ya está entrenando: “Él desgraciadamente le tocó vivir un momento muy ingrato pero nosotros nos pusimos a la orden en cuanto a sus tiempos y necesidades de descansar, de quedarse en su casa y en primer momento nos dijo que quería venir a trabajar y estar presente con el grupo. Es un muchacho fuerte con mucho temperamento y personalidad; el grupo lo está acobijando”.

Mala racha ante Platense: “Nosotros siempre vamos por los tres puntos, siempre digo que la famosa racha y los paternalismos y todas esas cosas son circunstancias. Ojalá que el domingo nos toque revertirlas y que nos traigamos los tres puntos que es la razón del viaje a Cortés para seguir arriba y consolidándonos que es el objetivo de todos”.

Cuidados con el coronavirus: “No somos ajenos al tema, se ha tocado y lógicamente que la alarma está causado en algunos lugares a niveles muy altos, acá no ha llegado de forma masiva y no sufrimos el brote de la enfermedad. Pero mirando al exterior vemos que en todos lados se toman medidas de prevención y hay planteles que han dejado de entrenar, ligas paradas, estadios sin público, aeropuertos cerrados, fronteras y situaciones que generan que esto se nos viene… cuando llegue el momento estaremos a la altura lo que las autoridades sanitarias nos digan, seguiremos los pasos. Sin generar alarma y sicosis estamos con los ojos abiertos porque directamente nos afecta a todos”.

Partido contra el Alianza en Houston: “Hasta el momento se mantiene, pero evidentemente corre peligro, más que es un amistoso y no hay obligatoriedad de ir. Mirando un poco el panorama de cómo está Estados Unidos que pueden cerrar fronteras y se toman decisiones; faltan muchos días y todo puede pasar. Hasta hoy está en pie el partido, pero pienso que corre peligro”.

Le preocupa su familia: “En algunos momentos piensas en tu familia, tu gente, en todo lo que te rodea y estar de este lado sin saber nada, si hay algo malo en principio te lo van a ocultar. Felizmente en Uruguay el coronavirus no ha llegado, pero es más por salir corriendo a estar corriendo se lo lleva para allá, tampoco es la alarma general, hay que tener un poco de mesura y tranquilidad. No contribuir con ese caos que se viene generando que no es nada bueno”.