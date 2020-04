Harold Fonseca aprovecha la cuarentena para recuperarse de su lesión  

Dos meses han pasado desde que Harold Fonseca, portero del Olimpia, sufrió una dura lesión de meniscos en aquel partido que el león se enfrentó al Vida en el estadio Ceibeño.

El meta merengue ha avanzado mucho en su recuperación, pese a tener claro que la misma requiere de un proceso largo. "Acabo de cumplir dos meses después de mi operación y me faltan cuatro para estar recuperado".

La directiva del Olimpia le ha brindado la ayuda al meta para poder contar con el equipo de recuperación en su propia casa, ya que las situación del país se complicó con la pandemia del coronavirus.

"Al principio se me hizo bien compleja la situación de mi terapia, porque ya estaba acostumbrado a mi recuperación, pero por la situación que estamos pasando actualmente pare una semana. Pero gracias a Dios me ayudaron donde me estoy recuperando y he logrado una rutina de estar en terapia tres veces a la semana. También pude conseguir una maquinaria (bicicleta estática, mancuernas, pesas, etc) de gimnasio en con la gente de Olimpia y ahora lo tengo en casa y con eso ya he estado trabajando".

A mal tiempo buena cara y... grandes noticias: Olimpia recupera a sus lesionados

Fonseca mantiene una agenda establecida y de esa manera tener una mejor evolución de su lesión. "En las mañanas voy a terapia a una clínica y tengo un permiso especial para ir, por la tarde trabajo un poco el fortalecimiento aprovechando al máximo este parón futbolístico que se que a la larga es una ventaja para mí para recuperarme y no llegar de cero al equipo".

El propio arquero de los blancos se ha exigido un poco más para fortalecer la zona de su lesión. "He ido avanzando muy rápido, porque estoy realizando trabajos un poco más exigentes en lo que es el fortalecimiento de la rodilla y estoy tranquilo convencido de que me tengo que enfocar para volver a las canchas".

Pese a no tener un panorama claro en el inicio del torneo, Harold Fonseca sigue realizando su proceso de recuperación y sueña con su retorno a las canchas de fútbol para ayudar a su equipo.