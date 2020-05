JJ López DT del Platense: "El que me visita lo atiendo de la reja y ni siquiera me le acerco"

John Jairo López, entrenador colombiano del Platense, relata a DIEZ cómo han sido sus últimos días en Honduras en medio de la pandemia. "Estamos aquí encerrados, gracias a Dios con vida por el momento", dice del otro lado del teléfono para charlar cómo pasa sus días.

El entrenador conocido en el Puerto como JJ, explica que le tiene pavor al Covid-19 y cumplirá 50 días encerrado. Cuenta cómo hace para comprar sus víveres; además declara que el equipo les ha cumplido con el pago de salarios, situación que por ahora lo tiene tranquilo.

Ver: CARLO COSTLY VUELVE A ACUSAR A PINTO Y EXPLOTA

¿Cómo lo ha pasado estos días sin fútbol tras el encierro debido al cornavirus?

Tranquilo, tomando las cosas con responsabilidad porque con desesperarse no ganás nada. Pero estoy tranquilo, de saber que todo el mundo está en la misma situación, esperando que abran los aeropuertos, el fútbol como tal, las empresas para seguir trabajando y seguir haciendo lo que ha sido nuestras vidas.

¿Me imagino que al salir de Colombia nunca pensó quedarse encerrado en otro país?

Esto es nuevo para todos nosotros. Nos sorprendió al mundo entero, no esperamos una situación de estas tan compleja y tan delicada, pero bueno, esto es la vida y nos llevó a esto, esperamos surcarla de la mejor manera porque vienen cambios, porque ahora estamos sufriendo por la salubridad, pero viene la parte económica donde se va a resentir todo el mundo, será otro tema. Nos vamos a tener que reacomodar porque estaremos padeciendo mes a mes.

¿Ya está confirmada su continuidad en el equipo?

Yo tengo contrato hasta febrero del próximo año. Mi contrato fue por un año y yo la verdad estoy muy contento acá, quiero seguir y me imagino que los directivos tomarán la decisión. Yo me estoy preparando para el próximo campeonato; en estos momentos estoy en reuniones constantes haciendo informes de lo que pasó en el torneo anterior y vamos a plantear el proyecto del próximo torneo, ya lo he hablado con el presidente del club y ambas partes estamos encaminados en lo que queremos. Yo quiero seguir, estoy muy contento, la gente de Platense me ha brindado un espacio, me ha valorado y yo me siento con la respuesta de que quiero continuar un proyecto a mediano y largo plazo.

Ver. EL PRESIDENTE DE LIGA NACIONAL HABLA DEL FUTURO DEL APERTURA

¿Cómo hace para entretenerse, qué lo mantiene ocupado?

Nosotros implementamos los entrenamientos virtual por medio del Zoom y entrenamos siete semanas, y eso te arroja 35 secciones de entrenamientos, todos los días de 9.00 am a 11.30 am eran las prácticas virtuales donde controlábamos al equipo, corregíamos en la física, de muchos aspectos técnicos de fuerza que vamos a ir mejorando poco a poco. A partir del 30 de abril que ya Liga suspendió el torneo, terminamos los entrenamientos virtuales, pero ya llevamos cinco reuniones de cuerpo técnico; siempre paso ocupado, tiempo no me sobra, el tiempo va en función del Platense.

¿Extraña a su familia, quisiera irse en este momento?

Esa pregunta me la hizo un amigo mío, un colega que está en El Salvador y está desesperado, está aburrido y le pide a la embajada colombiano que lo repatríe a Colombia en un vuelo humanitario; que tiene problemas de salud del encierro. Yo no te puedo decir lo mismo porque yo desde los 27 años salí de mi país a Europa he estado solo. He estado en ocho equipos fuera de mi ciudad, en diferentes países como Venezuela, Ecuador y este es mi 13avo equipo, esto no es nuevo ni difícil de aguantar. Mi familia está acostumbrada de que salgo solo, estoy acostumbrado; no me da duro porque he pasado mucho tiempo solo y acá la gente en Puerto Cortés han sido especial y las cosas han sido diferentes.

¿Cómo está con su parte económica, le ha cumplido el equipo?

Acá los directivos se han portado muy bien, son muy generosos, muy éticos, y eso va de parte y parte. Nosotros terminamos el último partido ante Real España el 15 de marzo y paramos de entrenar como el 20 y a partir de allí comenzamos con los entrenamientos virtuales y ellos siguieron haciendo como trabajadores. Los directivos cuando se paró la Liga nos dijeron, ustedes se lo merecen, porque yo les enviaba registros de video, fuimos profesionales y nos ganamos el sueldo. Los entrenos fueron en casa y nos pagaron hasta el último peso que fue el 30 de abril que la Liga suspendió. Ya el tema de otros equipos es lamentables; nosotros tenemos contrato pero somos conscientes de la recesión económica y no vamos a cobrar algo que no hemos trabajado y esta situación que vive el fútbol, los directivos nunca nos han debido nada.

El entrenador colombiano del Platense, John Jairo López confirma que seguirá para el próximo torneo en el Tiburón.

¿Usted le tiene temor al coronavirus; pasa muy confinado o le gusta salir?

Le tengo mucho respeto porque las imágenes que pasan en los comentarios de las redes sociales sobre la cantidad de muertos que ha habido en todo el mundo, no es un juego. Creo que en mi vida nunca haber visto y espero no poder verlo a vivir. Le tengo respeto y me cuido mucho, le hago mucho caso a la reglamentación que hacen los entes del gobierno, que nos cuidemos, que no salgamos, que usemos mascarilla. No es un juego, yo tengo una familia, unos hijos muy pequeños y espero seguir con vida para darle un buen futuro a mi familia.

¿Hace cuánto fue la última vez que salió de casa?

Yo ya voy para 50 días en casa, solamente salí una vez para hacer una gestión en el Banco que era personal hace ocho días; por obligación salí porque nadie me la podía hacer, pero yo las compras del Supermercado las hago a domicilio; el que quiera visitarme lo atiendo desde la reja, ni siquiera me le acerco; he estado muy cuidadoso con ese tema porque no quiere tener esa enfermedad. Algunos lo tomarán como si fuera muy extremista pero creo que cada quien es libre de tomar la decisión, pero aquí a veces por un irresponsable vamos a dañar el resto; si fuera que sale a la calle y se muere usted, pues bueno… pero aquí el que se infecta lo hace a tres, cuatro, se complica la vida usted y los demás. Hay que ser solidario.