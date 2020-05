Entre la música, bromas y su talento, así recuerdan excompañeros de Motagua a Edy Vásquez

El tiempo pasa con un rayo de luz, pero los recuerdos siguen presentes. Hoy se cumplen 13 años de la muerte del jugador del Motagua, Edy Vásquez, quien pintaba como una de las promesas del balompié nacional, pero su carrera se truncó tras un accidente de tránsito.

Te puede interesar: A 13 años de su muerte: Edy Vásquez, el jugador que dejó huérfana la banda izquierda del Motagua

Más de una década ha pasado y las anécdotas de sus vivencias en los camerinos del Motagua siguen vivos. Sus excompañeros con los que compartió en el campamento azul lo recuerdan como si fuera ayer.

"Recuerdo que cuando yo llegué a Motagua, él no había había llegado porque venía de Marathón. Yo vivía en la Francisco Morazán (Comayagüela) y él en la San Francisco, era muy cerca. Los dos coincidíamos, nos dejaba el bus en la 21 de Febrero, luego caminábamos y tomábamos un colectivo. Ahí comenzamos a tener esa bonita amistad. Los tres zurdos (Pedrito, Edy y Emilio) nos llevábamos bien".







La partida de Edy fue muy dura para el exjugador del Celtic. "Lloré bastante la muerte de él y recuerdo que en el 2007 cuando quedamos campeones se la dedicamos a él y fue idea mía. Ahí sale una foto en Diez con una pancarta. Fue algo bonito lo que viví con él. También recuerdo que cuando Motagua entrenaba en la Villa Olímpica, después del entreno nos íbamos a las baleadas de la Kennedy y ahora cada vez que paso por ahí, solo me recuerda a él".

Izaguirre también recuerda que. "Edy era alegre y junto con Pedrito no parábamos de reírnos, siempre nos hacíamos bromas, pero con respeto y no hacer sentir mal a nadie. Ya dentro del campo a él le gusta disfrutar. También le gustaba el reggaetón, andaba con aretes, tatuajes, le gustaba bailar y su música antes de las concentraciones. Yo ya andaba en las cosas de Dios".

EL GLAMOUR EN SU PELO NO LE PODÍA FALTAR

Destacado por su talento y por su gran calidad dentro y fuera de la cancha, así lo recuerda Oscar Torlacoff, el uruguayo que al Motagua y que compartió en los terrenos de juegos con Vásquez.

"Era un gran compañero, un gran muchacho, no hay palabras. Yo lo conocí cuando llegué a Honduras y como persona era excelente, ya como jugador ni que hablar, un zurdo maravilla, junto a Emilio (Izaguirre) y cuando se juntaban los dos por las bandas y no hacían un enganche, no había centro, sino siempre venía una "puteada" porque ellos siempre tenían que hacer alguna "pajita" para después tirar el centro", contó Torlacoff.

Además destaca que en la parte del glamour, Edy tenía lo suyo: "Él siempre estaba pendiente del pelito, mojándose, echándose gelatina y todas esas cosas. Nosotros le decíamos: "Déjate de peinar que con el pelo no vas a jugar", y todas esas cosas que eran bromas dentro del camerino".

Eddy Vázquez fue parte de la Selección de Honduras, pintaba para ser uno de los grandes futbolistas del país

Apasionado de la música y con el carisma de sus compañeros, Torlacoff valora el talento y la calidad, pero lamenta su pronta partida. "Era un joven que le ponía la alegría con la música, era uno de los cipotes más alegres y que pasaba pendiente de la música. Lo que era como persona llegaba más y lamentamos lo que le pasó, nadie se lo esperaba".

Cerca de cinco mil kilómetros dividen a Honduras de Brasil, lugar donde se encuentra Jocimar Nascimento, quien mantiene vivo el cariño y los recuerdos que tuvo con su excompañero.

"Fue una gran persona, un gran jugador, un muchacho espectacular y lamentablemente nos dejó muy temprano. Él siempre se estaba riendo, bromeando. Pasaba mucho con Emilio (Izaguirre), Pedrito (Fernández) y fueron muchos momentos inolvidables que estuvimos con Eddy", recordó Jocimar.

También destaca que: "Con Pedrinho y conmigo se llevaba muy bien, nos respetó mucho y se llevaba muy bien. Era un cipote que hoy bien estaría jugando en un equipo de Europa muy tranquilo. Tuvimos momentos buenos, malos porque se lesionó y se quedó triste, pero siguió trabajando".

Y una de las bromas que no olvida."Yo estaba parado hablando, Emilio se quedó abajo y él vino por adelante y me empujó y cuando me caigo en Emilio, él se comenzó a "cagar" de la risa y me dijo: "pucha Joci, como caíste", este tipo de cosas las recuerdo mucho".

Las bromas en los camerinos no pudo pasar por alto. "Era una persona feliz, siempre andaba contento, haciendo bromas y como se dice a lo hondureño, jodiendo a la gente. En los camerinos molestaba tirando agua a todos, les pegaba con las toallas y hacía relajos, pero todos lo queríamos".

AMANTE DE LA MÚSICA Y SIN PENA EN LAS CONCENTRACIONES

Luis Guzmán, otro de los compañeros en la banda izquierda en el nido azul lo recuerda de esta manera: "Los mejores recuerdos que tengo en el tiempo que pude compartir con él, es que fue una gran persona, un joven con muchas aspiraciones y que lamentablemente perdió la vida de esa manera".

Entre las anécdotas vividas destaca: "Son muchas anécdotas porque compartí muchas concentraciones. A él le gustaba mucho la música de un cantante que se llama El Roockie y recuerdo que cada vez antes que salíamos a los partidos, escuchábamos música de ese tipo. Yo lo veía bailar en el baño y hacíamos bromas. Fueron momentos bonitos".

También añade aspectos íntimos que pasaron en las concentraciones: "Compartí dos o tres torneos en la misma habitación con él, casi siempre me tocaba con él porque primero nos ubicaba según los puestos. Él jugaba de volante izquierdo y yo de lateral. Recuerdo que a veces yo estaba sentado en la tasa del baño y él de pronto entraba a peinarse y no le importaba que yo estuviera ahí, sino entraba a peinarse, estaba bailando. Tenía un pelo hecho un desastre, pero igual, se peinaba jajaja".

EL PRESIDENTE DE LOS AZULES TAMBIÉN LO RECUERDA A EDY VÁSQUEZ

En la institución azul, el nombre de Edy Vásquez quedó inmortalizado en el corazón de los directivos, quienes recuerdan el gran talento que tenía y uno de los destacados en la banda izquierda.

"Fue una de esa apariciones no esperadas que nadie las veía venir y solo Ramón Maradiaga le ponía fe, igual que Emilio Izaguirre que llegó después de él o antes Iván Guerrero o ahora Omar Elvir, con el sistema de juego de Maradiaga se hizo fundamental en el juego", cuenta Eddy Atala.

En cuanto a la personalidad que mostraba frente a la dirigencia motagüense. "Cuando estaba fuera de la cancha era callado y hasta un poco tímido, yo le decía que si era mudo pero no había que presionarlo mucho porque cuando entraba se convertía en el mejor lateral izquierdo".

Como muchos destacan, el talento de Edy Vásquez era muy destacado y pintaba con un perfil para convertirse en un jugador de exportación al extranjero.

"Pintaba para salir (extranjero) pero duró muy poco, los llamados a la selecciones menores y los pocos de la mayor le iban dando el currículum para ser candidato. No le dio tiempo, quedó en deuda con el fútbol y el futuro, hubiera sido un gran ejemplo de superación, se quedó a unos pasos de jugar donde quisiera. Tal vez jugó en una época con menos comunicaciones globales como ahora y si lo hubieran visto en este momento estaría tal vez en Europa. Pero no especulemos ni sabemos, lo que sí sabemos es que en Motagua dejó un vacío enorme en su momento".