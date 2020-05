Raúl Cáceres advierte con no seguir en el Real de Minas: "Yo en un ambiente hostil con la directiva no trabajo"

Tras la cancelación del torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional a causa de la pandemia del coronavirus, la situación se volvió un problema mayor en algunos clubes del balompié catracho.

Muchos equipos mantienen deudas con sus plantillas y al no tener promesas de pagos, mejor prefieren buscar otros horizontes. Raúl Cáceres, técnico del Real de Minas ha alzado la voz y advierte con no seguir en el club.

"Yo tengo seis meses más de contrato, pero hay una clausula y un acuerdo con Gerardo (Martínez) y para que yo pueda continuar ahí, debería de limar las asperezas que existe entre el presidente y su servidor. Yo en un ambiente hostil con la directiva no trabajo, mejor me quedo en la casa", expresó el timonel en el programa Sin Anestesia.

Cáceres ya había confirmado a Diez que el Real de Minas le adeuda nueve meses de salario y no hay promesa alguna de pago, situación que lo ha llevado a pensar en dar un paso al costado y buscar un nuevo destino.

"He tomado la decisión de un basta, yo estoy tranquilo, ya cumplí, ya pagué el derecho bravo y difícil. Ya ahora estoy en otra situación y pensando otras cosas, quiero un ambiente diferente, digno. Aquí se trabaja en una situación caótica, difícil".

El Real de Minas de la mano de Raúl Cáceres demostró tener identidad futbolística a pesar de convivir con las deudas, pero al parecer esta situación llegó a su final.

"Este ha sido un proyecto y al final he metido el corazón para que eso pasara tenía que haber un sentimiento, sino esto se botaba".

El estratega se siente con mayor experiencia en el máximo circuito del balompié nacional y sueña con una mejor oportunidad en otra institución. "El tiempo de Dios es perfecto y yo estoy a la espera de. Al paso que vamos, yo creo que vamos bien. Yo he vivido los diferentes campos del fútbol y momentos gloriosos. Esa es mi lucha, mi ilusión de poder llegar a un equipo consolidado, fuerte, sólido económicamente y que eso no esa un problema".

Sin el afán de meter presión o vender humo, Cáceres deja claro que hasta el momento no ha tenido acercamientos con ningún otro equipo. "No tengo pláticas con nadie, sigo a la espera. Pienso que esto es tierno aún con la situación que se vive".

Cáceres aprovechó también para mandarle un mensaje a los directivos de la Liga Nacional, a quien considera que no ayudan a los jugadores y entrenadores. "En esta experiencia que he tenido acá ha quedado evidenciado que la Liga Nacional no se hace responsable de los equipos y debería".

Y añadió: "Nosotros hemos estado reclamando que se ejecute esa fianza a favor de los jugadores y cuerpo técnico y ellos dijeron que no la iban hacer porque eso era por si el equipo le quedaba debiendo a la liga".