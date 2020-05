Pedro Troglio: “No quiero herir al Olimpia, pero Colo Colo, estamos hablando de un grande”

Pedro Troglio es uno de los entrenadores de nombre que ha venido a Honduras y por su capacidad y personaje, siempre tendrá ofertas sobre la mesa. En los últimos días, el estratega del Olimpia habló de que le gustaría dirigir al Colo Colo de Chile, uno de los grandes en Sudamérica.

Troglio deja claro que por ahora se encuentra tranquilo y se siente contento por cómo lo están tratando en los blancos, pero es un profesional que se mueve donde le ofrezcan un buen sueldo para trabajar; del Colo Colo, le seduce y así habló en los medios chilenos.

“No quiero herir a un equipo como Olimpia que me lo está dando todo, acá es un espectáculo, pero Colo Colo estamos hablando de uno de los grandes de Sudamérica, es un club que seduce a cualquiera. Es un club bárbaro, algún día si se me da sería bárbaro y estoy muy bien”, comentó el entrenador campeonísimo en el Apertura 2019.

Troglio como futbolista estuvo en la élite; jugando en la Serie A de Italia y en la selección de Argentina que perdió la final del Mundial de Italia 1990 frente a Alemania. Siempre le ha gustado Chile y así lo tentaron en el pasado.

“Chile siempre fue un país que nosotros mirábamos desde Argentina que se lo veía bien, siempre se lo vio distinto al nuestro donde nosotros íbamos a Chile porque podíamos conseguir cosas que en Argentina no, pero bueno nunca se dio, todavía soy joven y todo es posible. Como jugador me contactaron de la Católica, Unión Española, hasta de Huachipato una vez me llamaron para jugar, pero nunca me senté con un dirigente para poder llegar”, afirmó.

Finalmente explicó: “Varias veces me han llamado de distintos equipos, pero nunca nada concreto, nunca nada se cerró y como entrenador se va el técnico de Colo Colo y te llama un representante chileno y te dice puedo tirar tu nombre en Colo Colo y entras en una lista de 10 técnicos. Hay que ver si te eligen. He entrado en muchas listas, pero nunca estuve cerca”, expresó.