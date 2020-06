"Tato" García le responde a Said Martínez tras aceptar sus errores en final ante Motagua: "Estás perdonado"

"No me encuentro con el valor de ver ese partido porque sí me equivoqué y lo reconozco como tal", fueron las palabras del árbitro hondureño Saíd Martínez tres años después que le tocó ser juez de la final del Torneo Apertura entre Motagua y Real España en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Sus palabras de arrepentimiento y reflexión a través de la pantalla de Todo Deportes Televisión, llegaron hasta los oídos de Martín "Tato" García, entrenador uruguayo que dirigía a la escuadra españolista en ese momento.

Finalmente, su respuesta no se hizo esperar a través de su cuenta de Instagram colgando la publicación de DIEZ diciendo "te perdono".

Said, quien es árbitro FIFA y encaminado a ser elegido para el Mundial de Qatar 2022, reconoció que pudo haber sancionado dos penales a favor de Real España.

Te puede interesar: Hendry Thomas confiesa en qué equipo le gustaría retirarse

Sobre ello enfatizó que "me marcó mucho porque fueron dos situaciones que yo no las pude ver en las que fueron contragolpes totales y en las que quedé fuera de jugada".

Said Martínez dirigiendo durante la final entre Motagua y Real España 2017.

Real España terminó coronándose campeón con el marcador global de 3-2, logro que le valió para agenciarse su trofeo 12 en la Liga Nacional de Honduras.