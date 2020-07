Juan Ramón Mejía: "Siempre se busca el beneficio de directivos y no escucho que piensen en los jugadores"

El delantero hondureño Juan Ramón Mejía se refirió a la situación que vive el fútbol hondureño producto de la pandemia del coronavirus. Contó que tiene una oferta de El Salvador y que rechazó hace unos meses ofertas de Asia.

"En este momento estoy libre. Ya no tengo ningún vínculo con Real de Minas, siempre es mi primera opción por el agradecimiento a ellos. Ya Gerardo Martínez se acercó a mí y me dijo que las circunstancias no son las mismas, de por sí ha sido difícil, no digamos para lo que viene. Danlí para nosotros era un apoyo extraordinario porque jugábamos casi todos los partidos a estadio lleno, era poco pero nos ayudaba. Estamos libres, trabajando, hemos tenido uno o dos acercamientos fuera del país, aquí en Honduras ninguno", inició contando en entrevista a Todo Deportes.

Mejía dice que el ofrecimiento más fuerte que tiene es de El Salvador, pero todavía no les ha dado una respuesta.

"En El Salvador desde el torneo anterior están interesados en mí.Pero no se sabe, ellos comienzan el torneo en septiembre y en agosto estarían iniciando. Pero no he podido dar respuesta primero por la situación familiar que tengo, espero mi bebé en los próximos meses y es la prioridad. Es difícil, esperando que haya algo formal formar para ver lo que puede venir", agregó.

El club cuscatleco ya le pidió una respuesta. "Ayer tuve otro acercamiento, nada formal, solo pregutando mi situación. Justo hablaba con la gente de El Salvador me dijeron que el 10 de agosto comienzan la pretemporada y están esperando saber mi decisión. Justo para el próximo mes espero mi bebé y se me complica".

Rechazó marcharse a jugar a Asia

Juan Ramón cerró un gran torneo Apertura 2019 y tras ello confesó que llegaron ofertas de Asia, pero las rechazó y hoy, con la pandemia del coronavirus, considera que su decisión fue acertada.

"Tuve ofertas de Arabia Saudita, de Irán y una de Tailandia. Al darme cuenta que mi mujer estaba embarazada, tomé la decisión de no salir. Hoy agradezco a Dios que fue el que me detuvo aquí. Muchos me dijeron que estaba acomodado al Real de Minas, pero la verdad ya me tocó salir y es complicado".

Responde a los que dicen que el fútbol no importa y la equivocada percepción del jugador

El exatacante del Olimpia y Real España se encuentra en Tegucigalpa y dice que en este momento de pandemia, el club minero no los dejó de la mano.

"Gracias a Dios Real e Minas me ha ayudado. Ahorrados prácticamente los tres meses que estuvimos en el torneo, gracias a Dios para esta pandemia nos han cumplido y nos pagó lo que nos debía".

El arranque del torneo Apertura 2020 en Honduras sigue siendo una incógnita. Esto afecta el bolsillo del jugador.

"A medida pasan los meses, se nos complica la situación a los jugadores, pero lo que más tristeza da es que se busca siempre el beneficio de los directivos de "x" empresa y no escucho que piensen en los jugadores".

Liga Nacional espera el aporte de FIFA y una ayuda del gobierno para reanudar el espectáculo. Ante esto último, muchos en redes han alzado la voz diciendo que el fútbol no es importante. Juan Ramón les reponde.

"Esto es el sustento de muchas familias. No solo de los jugadores. Yo tuve una experiencia que marcó mi vida, en Deportes Savio peleábamos descenso y una señora que tenía una caseta afuera del estadio me agarró la mano y me pidió que no descendiéramos, porque de eso vivía su familia. Cuando se llenaba el estadio con 200 o 300 lempiras que hacía sobrevivían. Me pongo a pensar que todos lo que venden tajadas y comida dentro del estadio que necesitan de eso".

JuanRa lamentó que en Honduras se tenga una percepción equivocada del fútbolista.

"Es complicado por todos los que están en esto, es complejo, pero no veo que tengamos esa proyección a ser tratados como profesionales. Normalmente terminamos siendo como los vagos y si un jugador llega a tener dinero es un vago con dinero. En cambio hay otros que son ladrones con corbata y nadie dice nada, los ven en las calles y les dan la mano y siempre el respeto. Es diferente. Es compleja la situación que se vive aquí en Honduras más los directivos nunca piensan en el jugador, sino en los intereses propios", cerró.