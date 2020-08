Luis Guzmán y su duro testimonio de vida: "casi me le muero en los brazos a mí mamá, fue un momento difícil".

Luis Guzmán ya había demostrado que era un guerrero dentro de los terrenos de juegos y con varias equipos, pero ahora le ha tocado demostrarlo fuera de las canchas, donde le ha tocado librar la batalla con el coronavirus.

Guzmán fue el primer jugador de la Liga Nacional que tuvo que ser internado por esta situación y a pesar del duro momento que tuvo que librar, el jugador se mostró fortalecido en la parte espiritual.

Hoy que ha salido de todo esta situación tan complicada, Guzmán no pierde ni un segundo para darle gracias a Dios lo que hizo en su vida.

"Soy un agradecido con Dios por seguir aquí y espero que todo sea para bien y que ahora en adelante las cosas sean diferente, para que todo lo que yo pasé pueda servir para que otras personas se motiven o tengan precaución".

Según el testimonio del propio jugador, lo más complicado en su tratamiento fueron los diagnósticos que le daban los resultados médicos.

"El proceso fue complicado porque primero me trataron por un dengue, luego por amigdalitis, rinitis y lastimosamente no mejoraba con los tratamientos de los médicos. Mi salud empeoraba cada día hasta el límite que tuvieron que internarme. Lo difícil fue que las pruebas de Covid-19 que me hice no me salieron positivas y era complicado"

Muy confiado en la palabra de Dios, Guzmán considera que. "Todo el proceso que yo pasé fue más espiritual que humano, ya que mi cuerpo se deterioró mucho. Cuando uno está enfermo el cuerpo lo siente, pero más allá de eso, fue un tiempo bueno para mi vida espiritual, siento que Dios ya me venía preparando para lo que iba pasar".

Guzmán estuvo cerca de perder la vida en la zona oriental

Previo a su ingreso al centro hospitalario, Guzmán estuvo a punto de perder la batalla y asegura que un día casi muere en los propios brazos de su madre.

"Estuve cuatro días en mi casa con oxígeno, pero mi salud seguía deteriorada hasta el borde de internarme y me trasladaron a la capital porque el tratamiento no daba efecto. Uno de los días fue muy complicado y te podría decir que casi me le muero en los brazos a mí mamá, fue un momento difícil".

Y agrega: "Yo la pasé más difícil en mí casa que lo que pasé en el lugar a donde me llevaron (Torax), ya que Dios tenía un plan a lo que me llevó. Ahí era un lugar complicado porque ahí solo enfermos y gente muerta mirabas, así de duro es".

Cuando Guzmán fue internado en el Hospital del Torax, el panorama al que se enfrentó no era nada alentador, pero psicológicamente nunca perdió el control a pesar de las cosas que miraba y cree que todo fue con un propósito.

"A mí me tocó una habitación, donde tenía una ventana a la orilla de la calle y lo único que miraba eran cajones (ataúdes) y gente ya muerta. Fue complicado y las personas en las habitaciones unas están más graves que otras, pero me tocó en una que habían cuatro personas más y Dios me llevó a evangelizar esas cuatro personas y aceptaran a Jesucristo".

El exjugador del Real de Minas se muestra agradecido por la preocupación que mostró su amigo y exentrenador del conjunto minero.

"Raúl Cáceres estuvo muy pendiente de mí y él estando enfermo con el mismo proceso. Él me hizo el comentario que el pronóstico que le daban de mí era muy malo y que el doctor le había dicho que mis pulmones estaban deteriorado al 50% y el día viernes a mí me dieron de alta".

La parte espiritual lo fortaleció para no flaquear

Como humanos que somos, el temor a perder la vida es normal, pero el propio jugador confesó que fue la parte espiritual que lo llevó a fortalecerse ante los malos pensamientos.

"Como seres humanos tenemos una parte que muchas veces puede flaquear, pero como hijos de Dios, el vivir es un premio, pero morir también y yo sé que nadie se quiere morir, ni yo tampoco porque Dios tiene muchos planes en mi vida. Yo en su momento se me cruzaron cosas en mi cabeza, pero fue más fuerte la parte espiritual".

Luego de salir bien librado de esta batalla en donde no son todos los que lo logran, el futbolista sigue a la espera de los resultados, pero confía que en su cuerpo ya no hay restos del virus.

"Las pruebas que me hicieron en el hospital no me han resuelto, pero ya me hice una prueba de hisopado para descartar que ya no soy portador del virus. Pienso que por el tiempo y todo lo que pasé, el virus ya no está en mi cuerpo, pero tengo que cerciorarme y buscar como tener las pruebas".

Además aprovechó confesar lo duro que fue la enfermedad y las afecciones que le trajo a su cuerpo en cuanto a la pérdida de peso.

"Hoy estoy muy bien, recuperando libras (peso), ya que en ese proceso perdí 16 libras, yo soy flaco y peso 153, pero ahora bajé a 138. Ya hoy he recuperado varias y he podido realizar 50 minutos de trabajo entre trote, levantar pesa y todo. Yo siento que como seres humanos tenemos espíritu de sobrevivencia. Yo no me quedo acostado, sino que me levanto con ganas de hacer las cosas".



Luis Guzmán considera que Dios tiene un propósito en su vida y es por esa razón que hoy puede dar su testimonio de vida. "Como seres humanos estamos expuestos a todo día a día y más que lección, esto me deja una alegría, ya que Dios tiene y va seguir teniendo el control. Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural y él tiene la última palabra a los que le creemos y le hemos aceptado en nuestro corazón. Dios me ama y no me va dejar ir mientras no vea su propósito cumplido en mi vida".



El jugador aprovechó para mandar un mensaje a la unidad a la población hondureña. "En esta pandemia que nadie había experimentado y lo que Dios pide es estar en familia, solidaridad es muy extensa, el poder ayudar a tu hermano familia y hoy todos necesitamos de todos. La parte espiritual es fundamental y esto va desaparecer cuando él quiera. Permitió el Covid con un propósito".