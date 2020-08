Juan Ramón Mejía sobre su futuro: "He tenido unas ofertas de Guatemala, El Salvador, pero primero he puesto a mí familia"

Juan Ramón Mejía se ganó a punta de goles el respeto de propios y extraños, pero su futuro hasta el momento es incierto, luego que su contrato se le venciera con el Real de Minas.

Mejía se mantiene en este momento de pandemia junto a su familia y tratando de mantenerse en la mejor forma física que le permita seguir con la misma racha goleadora.



"Guardando todas la medidas por mi familia, pero siempre entrenando. Nosotros sabemos el compromiso que uno tiene con la preparación física y nos mantenemos día a día. Tengo máquina para hacer trabajos de fuerza, salir a trotar en determinado momento para estar activos, pero no es lo mismo que estar en competencia", comentó.

En cuanto a su estado contractual y lo que le espera de cara al futuro, Juan Ramón Mejía le confesó a Diez que se encuentra libre, luego que concluir su vinculación con el conjunto Real de Minas.



"Sin vinculación a ningún equipo a mí se me terminó el contrato con el Real de Minas y hemos tenido un ciertas de pláticas con ellos, pero debido a esta situación de la pandemia no sabemos el rumbo y más con los problemas que hay el comienzo de la liga", indicó.



Sobre los supuestos rumores que estaría llegando a las filas del Marathón, el delantero desmintió las mismas. "Ninguno, yo no he tenido ninguna plática con alguien de Marathón, si lo tuve fue hace dos torneo, pero ahorita nada que ver, no he tenido ningún acercamiento con ellos. Estoy esperando que es lo que pueda salir"



Mejía no negó que también se le presentaron ofertas del extranjero y que aún no las descarta. "He tenido unas ofertas de Guatemala, El Salvador, pero primero he puesto a mí familia y dada esta situación, tampoco puedo decir que están descartadas, pero si hubo un acercamiento, pero nada formal".



Pese a las ofertas que pueda tener de otros clubes, Mejía se muestra muy agradecido con el equipo minero. "Para mí Real de Minas ha sido un gran reto y como profesional me toca prepararme, estar bien y donde me toque ir poder hacer las cosas bien".



El delantero también aseguró que durante este tiempo le ha permitido recuperarse de todas las molestias musculares que presentó en su momento. "Ya es bastante tiempo (se recuperó de las molestias) y estoy bien, tratando de mantenerme en la parte de resistencia física y fuerza".



A lo largo de su carrera, Juan Ramón Mejía tuvo su paso por varios clubes y valora lo que pudo hacer en cada uno de ellos. "En Olimpia me fue bien haciendo goles, llegué al Deporte Savio he hice siete goles en un torneo, luego cuatro, después fui al Real España y no me fue bien. En el fútbol a veces te va bien y otras no".





El cañonero hondureño también se refirió al posible cambio de formato del torneo, pero eso no le preocupa, lo que si le molesta es que no se valore la salud y situación económica del jugador.



"Me da igual el formato, en lo que se deberían preocupar es por el bienestar del jugador y que antes que comience el torneo que estén cancelados los 10 equipos, no solo los grandes. Que se esté preocupado por un seguro, pero sea el formato que sea, uno debe trabajar igual para ganar y lograr ser campeón", concluyó.